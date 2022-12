Oncologia, Berardi nel tavolo di lavoro Aifa: «Un bel regalo sotto l’albero»

ANCONA – La professoressa Rossana Berardi fra i dieci esperti italiani del gruppo di lavoro di oncologia dell’Aifa, l’Agenzia Italiana del Farmaco. «Questa nomina per me è un onore» commenta la direttrice della Clinica di Oncologia dell’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche, ordinario di Oncologia all’Università Politecnica delle Marche. Berardi è la prima marchigiana ad entrare nel tavolo di lavoro costituito dal gotha degli oncologi italiani che si occupa «dell’accesso ai farmaci a beneficio dei pazienti oncologici».

Il tavolo di lavoro dell’Aifa, come spiega la stessa Berardi, si riunisce frequentemente per discutere e vagliare terapie oncologiche innovative sia sotto il profilo dell’efficacia che dei costi. La prima riunione si terrà già a gennaio, dopo che la nomina è arrivata a ridosso delle festività natalizie, «un bel regalo sotto l’albero».

«Il nostro compito – chiarisce – sarà quello di rendere disponibili i farmaci dopo la loro approvazione da parte dell’Ema, Agenzia europea per i medicinali, dando un parere anche rispetto alla rimborsabilità». Aspetti molto importanti visto che le terapie oncologiche sono terapie salva-vita. E sicuramente «avere in Aifa per la prima volta un interlocutore marchigiano è una buona opportunità per dare voce alla regione».

Per la professoressa Berardi, la nomina in seno al gruppo di lavoro in Oncologia dell’Aifa è il secondo riconoscimento prestigioso dell’anno: il due giugno scorso aveva infatti ricevuto l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana conferita dal presidente della Repubblica Mattarella per l’impegno verso i pazienti oncologici e per la ricerca.