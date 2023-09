Omicidio di Sirolo, ad Ancona un corteo. Melloul Fatah si è avvalso della facoltà di non rispondere. Attesa la decisione del gip

La notizia della manifestazione in un post su Facebook sul gruppo 'Se de Ancona Se...'. Il gip Piermartini si è riservato la decisione sulla convalida del fermo dell'algerino. L'udienza in carcere a Montacuto

ANCONA – È stata fissata per domani – mercoledì 31 agosto – alle 18 la manifestazione per Klajdi Bitri, l’operaio di 23 anni albanese, ucciso domenica pomeriggio a Sirolo. La notizia è apparsa in un post sul gruppo Facebook ‘Sei de Ancona Se …’. «È previsto il raduno dei partecipanti in Piazza Cavour con partenza alle 18, a seguire ci sarà un corteo lungo Corso Garibaldi fino a Piazza della Repubblica e ritorno fino a Piazza Roma» si legge nel post in cui si informa che «il percorso verrà svolto in silenzio senza cartelli o striscioni e senza slogan. L’evento ha la sola finalità di portare vicinanza alla famiglia del ragazzo».

Nel post si fa sapere che «non saranno consentite proteste, cori e qualsiasi gesto violento verbalmente o fisicamente» e che «chi vorrà partecipare troverà una cassetta per raccogliere delle offerte che verranno poi consegnate ai famigliari del ragazzo per aiutarli a riportare la salma in Albania. Si precisa – prosegue il post – che non ci sono collegamenti con associazioni o partiti politici e non c’è appartenenza a nessuna religione. La cittadinanza è invitata a partecipare».

Questa mattina alle 9,30 in carcere a Montacuto dove il 27enne algerino accusato dell’omicidio, Melloul Fatah, è in stato di fermo, si è svolta l’udienza di convalida davanti al gip Sonia Piermartini che si è riservata la decisione. L’uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere. Tra oggi e domani è attesa la decisione del giudice. Il 27enne è difeso dal legale Davide Mengarelli, mentre la famiglia dell’operaio di 23 anni ha nominato l’avvocato Marina Magistrelli.

Ieri l’autopsia sul corpo di Bitri, eseguita dal medico legale Loredana Buscemi su incarico della Procura di Ancona, dalla quale è emerso che il giovane sarebbe stato colpito al cuore e al polmone dalla fiocina, i famigliari e gli amici più stretti della giovane vittima stanno organizzando il rimpatrio della salma in Albania, dove vivono i genitori del ragazzo, e a tale scopo è stata attivata una raccolta fondi sul portale GoFoundMe che in due giorni ha già raggiunto 32.355 euro su un obiettivo di 45.000 euro. Intanto è arrivato il nulla osta per la sepoltura.