Ancona, oltre mezzo milione di euro per il restyling di piazza Stamira

ANCONA – Oltre 550mila euro per il restyling di piazza Stamira: se n’è parlato stamattina in consiglio comunale grazie all’interrogazione posta dalla consigliera Susanna Dini che ha chiesto all’assessore Stefano Tombolini di fare il punto sui fondi stanziati nel bilancio di previsione 2024 per le piazze della città. «Nel programma triennale e relativamente all’anno 2024 – ha spiegato Stefano Tombolini –, abbiamo stanziato con un finanziamento da 550mila euro i fondi per la riqualificazione di piazza Stamira, 350mila euro sono fondi finanziati con mutuo, 205mila euro con alienazioni dal centro storico, per un intervento stimato che riguarda la piazza, il recupero del chiosco, la sistemazione del verde e dell’illuminazione e la ripresa della pavimentazione. Poi abbiamo messo a mutuo 250mila euro più 100mila euro per la riqualificazione dell’ingresso al porto – scalo Vittorio Emanuele –, la parte che da piazza del Teatro e della Repubblica scende fino all’ingresso del porto e che vorremmo riqualificare prima rispetto all’attività futura che l’amministrazione porrà in essere per la riqualificazione di quella piazza. Così come la riqualificazione della portella Santa Maria, che non è una piazza, sempre per anticipare un po’ l’assetto di quella zona, importante per l’interazione porto città e per dare un’immagine complessiva di riqualificazione nell’ambito del centro storico. In più abbiamo ipotizzato un intervento con un partenariato pubblico-privato, di project-financing, per piazza Pertini, ci sono alcune ipotesi che stiamo valorizzando nel rapporto con i privati per poter dare un senso e un ruolo diverso a quello spazio».

La consigliera Dini ha replicato a Tombolini: «La cosa fondamentale che ci ha detto è che per le piazze della nostra città in questo momento i fondi certi sono 350mila euro di piazza Stamira, mi ricordo anche la risposta dell’assessore Battino che ne aveva parlato come una grande riqualificazione, ma ad ora non ci sono tutti i fondi, visto che servono le alienazioni da centro storico e bisognerà vedere se effettivamente si venderà. Sono mesi che sentiamo il sindaco dire che è importantissimo riqualificare le piazza della nostra città, si parla del progetto da mare a mare, sembrava una cosa imminente e oggi ci ritroviamo a votare il bilancio di previsione dove non c’è piazza della Repubblica, ad ora non ci sono stanziati soldi nel programma delle opere pubbliche. Abbiamo sentito dire di un’ipotesi di spostamento del monumento di Cavour, abbiamo sentito parlare di piazza Pertini ma è del 2026, era comparso anche qualcosa di piazza Diaz, sempre nel 2026. E volevo ricordare che non ho visto per niente, sul programma delle opere pubbliche, un intervento per piazza Don Minzoni. Non si può dire che noi, come precedente amministrazione comunale, non l’abbiamo fatta in precedenza, visto che ci abbiamo sempre creduto e che abbiamo speso un milione di euro per la riqualificazione dei marciapiedi. Mi auguro che anche voi la prenderete in considerazione».