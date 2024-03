Ocean Viking, 43 minori non accompagnati accolti nelle Marche

A bordo ci sono 359 naufraghi salvati dalla nave umanitaria dell'ong Sos Mediterranee in quattro distinti soccorsi.

ANCONA – Sono 43 i minori stranieri non accompagnati che saranno accolti nelle strutture delle Marche a seguito dello sbarco della nave Ocean Viking, il cui arrivo è previsto il 18 marzo intorno alle ore 13. A bordo ci sono 359 naufraghi salvati dalla nave umanitaria dell’ong Sos Mediterranee in quattro distinti soccorsi.

Lo sbarco avverrà alla banchina 19. Dopo che i medici dell’Usmaf avrenno verificato le condizioni di salute delle persone a bordo, quelle che non avranno bisogno di ricovero saranno trasferite in pullman al Palaindoor per gli ulteriori accertamenti sanitari e le procedure di identificazione. La macchina dell’accoglienza è coordinata dalla Prefettura di Ancona.

Dei 359 migranti a bordo della Ocean Viking, 110 persone saranno trasferite nelle strutture di accoglienza del Lazio, 110 in Puglia e 96 in Toscana. A bordo ci sono 265 uomini, 31 donne, 20 minori accompagnati e 43 minori stranieri non accompagnati (1 femmina e 42 maschi).

Le nazionalità dei migranti sono diverse: Siria 123, Pakistan 57, Mali 29, Egitto 27, Guinea Conakry 17, Senegal 14, Gambia 14, Nigeria 11, Etiopia 11, Somalia 10, Bangladesh 7, Marocco 6, Camerun 6, Sudan 6, Ghana 4, Chad 3, Liberia 3, Costa D’avorio 3, Burkina Faso 1, Afghanistan 1, Sud Sudan 1, Libia 1, Libano 1, Sudan 1, Palestina 1, Togo 1.