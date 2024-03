Ocean Viking, 35 minori non accompagnati a bordo della nave umanitaria

ANCONA – Sbarcheranno alla banchina 19 i migranti salvati dalla nave umanitaria Ocean Viking, attesa per lunedì pomeriggio – 18 marzo – al porto di Ancona. Dei 224 sopravvissuti salvati dalla ong Sos Mediterranee nel Mediterraneo centrale, 35 dovrebbero restare nelle strutture di accoglienza delle Marche, si tratta di minori stranieri non accompagnati.

Gli altri migranti saranno accolti fuori regione. Dopo la prima accoglienza, svolta in banchina, dal sistema coordinato dalla Prefettura di Ancona, i migranti saranno trasferiti in pullman al Paolinelli per gli ulteriori accertamenti sanitari e per l’identificazione. Domani alle 12 in Prefettura verrà messa a punto la ‘macchina’ dell’accoglienza, un sistema già rodato con successo nei precedenti sbarchi.

Quello dell’Ocean Viking è l’ottavo sbarco di una nave di migranti che avviene nel capoluogo marchigiano. La nave della ong Sos Mediterranee fu la prima a sbarcare naufraghi al porto di Ancona il 10 gennaio del 2023.