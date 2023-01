Ancona, nuovo mercato di piazza d’Armi: iniziati i lavori di demolizione

ANCONA – Via ai lavori di piazza d’Armi. Le ruspe sono in azione ad Ancona da oggi per la demolizione di un edificio al posto del quale sorgerà un parcheggio. È il primo passo verso la riqualificazione di tutta la piazza che nei prossimi anni – si parla di tre o quattro anni per completare il primo lotto, cinque o sei per il resto – sarà completamente rinnovata. Il nuovo mercato sorgerà nell’area dell’ex campo sportivo, ora adibita a parcheggio, e una volta completato vi si trasferiranno tutti i commercianti che hanno già il loro posto assegnato. Quando anche questo trasferimento sarà ultimato, allora saranno demoliti gli edifici presenti sull’area dove sorgono attualmente il mercato e il supermercato. Al loro posto il progetto prevede una piazza, dove troveranno posto anche le bancarelle. Stamattina la sindaca Valeria Mancinelli, insieme agli assessori Ida Simonella e Paolo Manarini, ha illustrato i lavori alla stampa, proprio di fianco al cantiere dove si sta provvedendo alle prime demolizioni.

«Stamattina c’è l’inizio concreto dei lavori, con le ruspe al lavoro, è l’inizio della realizzazione del nuovo mercato di piazza d’Armi – ha dichiarato la sindaca Valeria Mancinelli –. A tutti gli spiritosi che vanno dicendo che è un progetto solo disegnato sulla carta, la risposta non è con le parole ma con i fatti: i lavori sono iniziati. Questo è il primo intervento che servirà a realizzare l’area che sarà utilizzata come parcheggio durante la costruzione del nuovo mercato coperto, che sorgerà nell’area dell’ex campo sportivo. Finché si realizzerà il nuovo mercato sarà utilizzata come parcheggio, e quando questo sarà ultimato e inizierà il recupero della piazza, il parcheggio lascerà posto al terminal degli autobus che arrivano da fuori Ancona da sud». L’assessore Ida Simonella ha chiarito quest’ultimo aspetto, riguardante la mobilità sostenibile in città: «Il terminal sarà utilizzato dagli autobus che arriveranno da sud, mentre quello del Verrocchio sarà il terminal per quelli in arrivo da nord. Da qui e dal Verrocchio si arriverà in centro tramite la rete filoviaria che fungerà da metropolitana di superficie e viaggerà come una circolare destra e sinistra con un doppio anello».

Sul tema della futura mobilità urbana sostenibile di Ancona anche la sindaca Mancinelli: «La sistemazione di quest’area non sarà solo, dunque, un primo step dei lavori, ma anche la seconda puntata del nuovo sistema di mobilità sostenibile urbana. Sostenibile perché gli autobus che vanno a gasolio si fermeranno qui e al Verrocchio e in città funzionerà invece solo la mobilità elettrica». La sindaca ha poi concluso rispondendo a quanti, nei giorni scorsi, avevano sollevato dubbi sulla concreta possibilità di effettuare i lavori del mercato di piazza d’Armi a causa di una presunta mancanza di soldi: «Sono solo bugie. I soldi per fare ci sono tutti, tant’è che questo primo lavoro è già partito. Un’amministrazione pubblica, per fare una gara d’appalto e per appaltare i lavori, deve necessariamente, per legge, avere i soldi. Per la costruzione del nuovo mercato coperto è già previsto in bilancio un mutuo di oltre 7 milioni di euro, abbiamo già approvato il progetto definitivo dell’opera e stiamo chiedendo il mutuo in questi giorni. Gli spiritosi raccontano bugie e la smentita arriverà dalla pubblicazione del bando di gara per un appalto da 7-8 milioni di euro che avverrà nel giro di qualche settimana. E allora aspetterò le scuse da chi ha raccontato bugie».