Ancona, nuovo centro giovanile a Torrette, nel segno dell’aggregazione

ANCONA – Aperto il nuovo centro giovanile di Torrette. La struttura comunale è stata presentata stamattina dagli assessori Ida Simonella e Stefano Foresi, insieme alla Coos Marche e alla Polo9, cooperative che gestiscono il centro e la biblioteca al piano superiore. La cerimonia di inaugurazione coinciderà con il giovedì grasso, dunque dopodomani, alle ore 16 con tante iniziative di intrattenimento nel nuovo centro giovanile – e all’esterno dello stesso – che si trova in via Esino 62, nella struttura di colore lilla che all’interno si affaccia su piazzetta Villa Turris. Un ampio spazio luminoso, aperto e diversificato, di dimensione circolare e con struttura modulare, che consentirà a giovani di età compresa tra i 17 e i 24 anni di incontrarsi e trascorrere assieme il tempo libero, svolgendo attività ludico-ricreative e socializzando tra loro: divanetti, playstation, postazioni dotate di Pc, wifi in tutta l’area, un tavolo da ping-pong, sale per lo studio e al piano superiore la biblioteca, il tutto ravvivato dai colorati murales di Allegra Corbo.

Un punto di aggregazione giovanile simile a quello di Ponterosso, che sarà rinnovato, e a quello degli Archi, che sarà presto riaperto. Sono già una quarantina gli iscritti, la struttura sarà aperta dal lunedì al sabato, dalle ore 15 alle ore 19 e all’interno sarà sempre presente un educatore. Al livello superiore, accessibile anche da un ingresso indipendente all’interno del complesso commerciale, c’è la biblioteca con sala di lettura fornita di numerosi titoli di narrativa anche recente. Un ambiente confortevole e accogliente, dove è possibile leggere e studiare, fruendo di tavolini e sedute nello spazio condiviso ma anche di aule studio separate per consentire lavori individuali e di gruppo e dove trovare aiuto, per esempio, per l’elaborazione di curriculum vitae. L’apertura della biblioteca sarà il lunedì, mercoledì e sabato dalle 9 alle 13, il martedì, giovedì e venerdì dalle 15 alle 19.

«Una grande soddisfazione poter essere qui a illustrare questa imminente apertura – ha spiegato l’assessore Stefano Foresi –. Da presidente di circoscrizione, prima, e poi da assessore insieme all’assessore Marasca ho portato avanti questi progetti di centri giovanili e quando è intervenuta l’inagibilità dei locali davanti alla Centrale del latte, abbiamo pensato subito di utilizzare questa struttura, quello che era il centro nevralgico della seconda circoscrizione e il cuore del quartiere. Abbiamo riqualificato gli ambienti riconsegnando al quartiere, in questo modo, il centro giovanile: una realtà decisiva come punto di aggregazione dei ragazzi. Crediamo molto ai centri giovanili, in un momento delicato come questo i ragazzi hanno bisogno di ritrovarsi in questi luoghi, sempre seguiti dagli operatori della Coos Marche».

«Questo è uno dei tre centri previsti nella città – ha aggiunto l’assessore Ida Simonella –. Sono dei presidi importantissimi, come importante è il fatto che in questa riqualificazione si sia privilegiato il bello, che non è affatto scontato. In un edificio spesso al centro delle cronache per altre ragioni, aver fatto una cosa bella è un segnale importante per il quartiere, per intercettare i giovani che qui possono venire a studiare, informarsi, stare insieme, giocare, ma anche per altre associazioni. Possono nascere progetti importanti, può essere il centro di una progettualità che coinvolge in primis i giovani e poi tutto quel mondo che aggrega il quartiere». «In questa struttura convivono due realtà, dedicate ai giovani – ha concluso Roberta Alessandrini, dirigente del Comune di Ancona –, il centro giovanile al piano inferiore, gestito dalla Coos Marche, e la biblioteca e punto informagiovani al piano superiore gestiti dalla cooperativa Polo9 che gestisce anche Informagiovani in centro e che qui può mettere a disposizione la sua professionalità al servizio dei giovani».

Il nuovo spazio di quartiere sarà dunque inaugurato in pieno carnevale, dopodomani giovedì grasso, 16 febbraio, alle ore 16 dalla sindaca Valeria Mancinelli con la partecipazione della banda musicale di Torrette. Nella prima parte del pomeriggio ci sarà uno spazio a disposizione dei bambini, con truccabimbi, bolle di sapone e palloncini sagomati. Nella piazzetta si alterneranno in pedana performance di danza della Luna Dance Company e gruppi musicali di genere rap e street music, mentre all’interno verranno svolte lezioni di breakdance, a cura della stessa scuola.