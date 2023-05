Ancona, nuovo ammonimento per stalking del questore Capocasa

ANCONA – Nuovo ammonimento per stalking del questore di Ancona Cesare Capocasa su istruttoria della Divisione Anticrimine. Il provvedimento è stato notificato a un uomo di circa 61 anni che avrebbe tenuto un atteggiamento aggressivo e minaccioso che avrebbe spinto la coniuge a lasciare l’abitazione. La donna, per timore, non sarebbe mai riuscita a dichiarare al marito la fine del loro rapporto e l’uomo, per cause legate alla sua gelosia, avrebbe cominciato a tenere comportamenti molesti e persecutori nei confronti della moglie, tempestandola di chiamate, con messaggi scritti e vocali, di videochiamate, che avrebbero avuto un tono intimidatorio e ingiurioso.

In diverse occasioni le Forze dell’Ordine erano state chiamate a intervenire per allontanare l’uomo dai luoghi dove raggiungeva la donna. L’atteggiamento persecutorio dell’uomo avrebbe provocato nella donna uno stato di ansia e paura, tanto da farle cambiare abitudini di vita..

Per questo al termine dell’attività istruttoria il questore ha emesso il provvedimento, intimando all’uomo di interrompere ogni contatto e condotta lesiva nei confronti della donna e della sua famiglia. L’uomo è stato inoltre informato della possibilità di ricorrere a percorsi di recupero i cui servizi sono previsti dalle strutture del territorio indicate. Il questore Capocasa: «Non siete sole. Chiamateci sempre. Aiutateci ad aiutarvi».