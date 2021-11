Covid, 8 nuovi posti letto di terapia intensiva attivati a Torrette. Dotazione complessiva nelle Marche sale a 246

ANCONA – Nuovi posti letto di terapia intensiva nelle Marche. Si tratta dei letti «realizzati e finanziati dallo Stato» in base a quanto previsto dal Decreto legge 34 del 2020, fa sapere la Regione. La quota di letti a disposizione nei reparti intensivi degli ospedali delle Marche cresce e passa da 238 a 246. Già nei giorni scorsi c’era stato un innalzamento della dotazione di letti in queste aree, che da 214 erano passati a 238.

Gli 8 nuovi posti letto sono stati «attivali» all’ospedale regionale di Torrette. Nella giornata di ieri 28 novembre la percentuale di occupazione nelle aree di terapia intensiva era arrivata alla soglia critica del 10%, un parametro, che in caso di sforamento contemporaneo anche dell’incidenza dei nuovi casi (fissata a 50 casi su 100mila abitanti, nelle Marche siamo a quota 170 casi) e all’occupazione in area medica (8% attuale con soglia critica al 15%) fa scattare il passaggio per la regione in zona gialla.

«Ci prepariamo ad affrontare la quarta ondata, non solo implementando le vaccinazioni anti-Covid 19 e le terze dosi, ma anche rafforzando gli ospedali per non farci trovare impreparati» ha detto l’assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini. Proprio i posti letto in terapia intensiva erano stati al centro della visita nelle Marche (a Torrette e Marche Nord) dello staff per commissario straordinario per l’emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, che aveva verificato lo stato di attuazione circa la realizzazione dei nuovi posti letto finanziati dallo Stato.

Filippo Saltamartini, assessore regionale alla Sanità

Una visita che ha registrato «l’efficienza con cui si è provveduto» ha detto l’assessore. Il decreto legge 34 del 2020 aveva previsto e finanziato nelle Marche la realizzazione di 105 nuovi posti letto di terapia intensiva, «che si sta completamente attuando e siamo orgogliosi di aver raggiunto questo obiettivo, primi fra altre regioni su questo importante tema».

Nelle Marche la dotazione di letti in terapia intensiva al momento dell’insediamento nella Giunta Acquaroli era di 115 posti, il Decreto legge 34 ne aveva finanziati altri 105 per raggiungere il target di 0,14 posti letto ogni 1.000 abitanti, e ad oggi di questi ne sono stati realizzati 80: 41 a Pesaro, 28 a Torrette, 2 al Salesi di Ancona, 4 a Fermo, 5 a San Benedetto del Tronto. Ulteriori 4 posti letto entreranno in funzione all’ospedale regionale di Torrette entro gennaio e altri 10 a Fermo, con tutta probabilità entro il mese di dicembre.