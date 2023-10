Ancona, nuovi impianti luce in vista per Del Conero, Sorrentino e Paolinelli

ANCONA – Illuminazione a led allo stadio Del Conero e al Sorrentino di Collemarino: lo ha deciso la giunta comunale riunita stamattina a palazzo su proposta dell’assessore Daniele Berardinelli, approvando due delibere riguardanti l’illuminazione degli impianti sportivi. «Con un investimento totale di 250 mila euro – spiega l’assessore – potremo intervenire su strutture di dimensioni importanti, che riteniamo strategiche per la pratica dello sport cittadino, migliorando la qualità dell’illuminazione, ottimizzando la resa, il risparmio energetico e la sostenibilità ambientale». In particolare si tratta di un intervento di manutenzione straordinaria per lo stadio Del Conero, che prevede la sostituzione parziale dei proiettori delle torri faro di illuminazione del campo, e dell’efficientamento e implementazione degli impianti luce del campo da calcio Sorrentino di Collemarino e del complesso sportivo Figc di via Schiavoni, il centro Paolinelli dove si allena anche l’Us Ancona.

Per quanto riguarda lo stadio Del Conero, l’atto è motivato dal fatto che i vecchi proiettori non garantiscono più la tenuta all’acqua e le infiltrazioni provocano il repentino e prematuro decadimento delle lampade che, tra l’altro, sono ormai anche di difficile reperimento sul mercato – il problema del decadimento delle lampade s’era presentato anche una decina d’anni fa –. I proiettori dello stadio saranno dunque sostituiti con altri a tecnologia led che, oltre a garantire un’affidabilità maggiore e una migliore qualità visiva, comportano anche una economicità di gestione. L’intervento è anche soggetto a incentivazione da parte del gestore dell’energia Gse, in quanto qualificabile come efficientamento energetico.