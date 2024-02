Ancona, nuovi disegni alla storica libreria Sonnino: «Ora una festa sciamanica»

ANCONA – La libreria Sonnino inaugura due nuovi stand: nuova vita per due delle caratteristiche bancarelle all’inizio di piazza Cavour. Pierluigi Sonnino, lo storico libraio di Ancona, inaugura domenica (11 febbraio), con una festa aperta a tutti.

A realizzare i due dipinti che vanno così ad affiancarsi alle opere di Run (all’anagrafe Giacomo Bufarini) e di un altro street artist. «Domenica ci sarà un’inaugurazione un po’ propiziatoria, una festa a sorpresa che stiamo organizzando con la pittrice e un altro artista», spiega il titolare, che organizza l’evento «in occasione del Carnevale. Qualcosa di sciamanico e carnevalesco, ma abbastanza soft».

Sonnino è aperto ad Ancona dal 1985: da 39 anni, la sua libreria tra largo XXIV Maggio e piazza Cavour è un punto di riferimento per tanti anconetani e un’attrazione turistica per i tanti che amano i colori e il vintage della letteratura di Pierluigi. «Io amo il mio lavoro, mi dà da vivere e mi ci trovo bene e cerco di fare il meglio possibile».

Le opere della pittrice anconetana, Marta Samotes, rappresentano una il Passetto, con il mare e la natura, mentre l’altra le stesse bancarelle di Sonnino, con – sullo sfondo – il palazzo delle Poste e il Comune. «Ho iniziato due giorni fa a dare la base con il cielo, gli alberi e i vari palazzi e poi ieri ho fatto la strada e i gabbiotti dei libri. Piano piano, sto facendo i dettagli» – spiega l’artista, originaria della Bielorussia.

«Vivo ad Ancona da circa 15 anni, sono arrivata in Italia quando ne avevo 4. La libreria Sonnino? Beh, ho sempre ammirato questo luogo dove ho sempre comprato i libri. Ha cose interessanti, anche vecchi. Mi piacciono i disegni dietro gli stand, che mi ispiravano sin dai tempi del liceo artistico. È sempre stato il mio sogno disegnare su questi gabbiotti».

Un sogno che per lei si è realizzato. Soddisfatto il titolare della libreria, divenuta da anni un vero e proprio punto attrattivo per i visitatori. Non c’è infatti nessuna libreria all’aperto di questo tipo nelle Marche. E Sonnino continua ad essere sulla cresta dell’onda.