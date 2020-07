Nuova udienza Banca Marche, in Aula Pietro Lanari

ANCONA – Nuova udienza del processo per il crac di Banca Marche in Tribunale ad Ancona. Dopo il blocco dell’attività giudiziaria per la pandemia di coronavirus, in Aula torna Pietro Lanari, l’imprenditore titolare dell’omonimo gruppo che figura fra i maggiori debitori dell’istituto di credito jesino, con una esposizione di oltre 250milioni di euro. L’ultima udienza si era tenuta il 25 febbraio scorso, quando l’imprenditore edile anconetano era stato ascoltato dal collegio presieduto dal giudice Francesca Grassi.

Nel corso della sua testimonianza Lanari aveva lamentato l’interruzione dei finanziamenti da parte della banca con un conseguente blocco dei cantieri: all’epoca erano numerosi i progetti avviati come ad esempio il cantiere dell’ex Santa Cristiana di Marcelli di Numana, oggi una incompiuta, e l’ex Sacelit di Senigallia. Il fallimento del Gruppo Lanari, avvenuto nel 2016, portò al blocco delle opere. L’imprenditore fu inizialmente indagato nell’ambito del default dell’istituto di credito marchigiano, ma poi la sua posizione venne archiviata prima dell’udienza preliminare.