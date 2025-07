Ancona, novanta posti auto dal parcheggio Santa Palazia

ANCONA – La questione parcheggi torna al centro del dibattito in consiglio comunale. L’interrogazione presentata dalla consigliera Susanna Dini ha permesso all’assessore Stefano Tombolini di illustrare lo stato di avanzamento dei lavori per i futuri park di via Birarelli, quello denominato Santa Palazia, e quello previsto in via del Faro. Il primo dei due progetti conta di realizzare novanta posti auto, includendo anche quelli già utilizzati dalla soprintendenza, una trentina, mentre il secondo interesserà un’area verde sempre destinata alla sosta. L’iter per Santa Palazia procede spedito: l’amministrazione ha siglato nei giorni scorsi un accordo decennale con demanio e sovrintendenza che consente al Comune di gestire l’area occupandosi degli interventi di manutenzione straordinaria necessari per garantire la sicurezza.

«Adesso toccherà alla giunta stabilire le regole d’uso e decidere a chi destinare quest’area di sosta, che poi passerà in gestione alla nostra partecipata Ancona Servizi: tipologia di utenti, criteri di gestione, sono tutti aspetti ancora da definire», ha precisato l’assessore Tombolini. Più complessa la situazione per il parcheggio di via del Faro, distante appena un centinaio di metri in linea d’aria dal primo. «Stiamo portando avanti una serie di valutazioni in un processo che rimane aperto, dopo aver avviato un dialogo con i proprietari dell’area e i loro rappresentanti legali», ha chiarito Tombolini. «Non intendiamo irrigidirci su posizioni che potrebbero creare contrasti su alcuni punti, l’obiettivo è trovare una soluzione condivisa. Vogliamo risolvere il problema della sosta per i residenti in modo che sia compatibile con le caratteristiche ambientali dell’area e rispetti le esigenze di tutti i trenta proprietari coinvolti, oltre a quello del terreno adiacente».