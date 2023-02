Ancona, non salda il conto dell’hotel: 50enne fermato dalla polizia

ANCONA – Non salda il conto dell’hotel, fermato dalla Polizia. L’intervento delle Volanti questa mattina intorno alle 9 su segnalazione del portiere di un albergo che ha contattato le Forze dell’ordine perché stava inseguendo a piedi un uomo che, dopo aver passato la notte in una stanza, si era allontanato dalla struttura omettendo di pagare quanto dovuto per il pernotto.

Via radio veniva diramata dalla Sala Operativa una descrizione dell’autore, fornita in tempo reale. Gli agenti intervenuti si mettevano alla ricerca dell’uomo, rintracciato all’altezza di via De Gasperi.

Dai primi controlli, l’uomo, un 50enne, è risultato essere gravato da numerosi pregiudizi penali e di polizia per reati contro la persona, il patrimonio, violazioni al Codice della Strada e violazioni amministrative per ubriachezza. Inoltre, l’uomo è risultato essere gravato anche da due divieti di ritorno nei comuni di Parma e La Spezia e oggetto più volte di deferimento in stato di libertà per il reato di insolvenza fraudolenta.

Riconosciuto, il portiere ha riferito ai poliziotti che il conto era quantificabile in 60 euro e che la struttura ricettiva non era intenzionata a procedere per le vie legali nei suoi confronti del 50enne. Ammonito verbalmente dai poliziotti, l’uomo ha sanato il conto.