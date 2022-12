Sanità, nominati i commissari straordinari delle Ast

ANCONA – La Giunta regionale riunita in seduta nella giornata di oggi – 31 dicembre – ha nominato i Commissari Straordinari delle cinque Aziende Sanitarie Territoriali – Ast che dal primo gennaio saranno operative, una per provincia. Le Ast, che rientrano nella riforma del sistema sanitario regionale varata nell’agosto di quest’anno dal Consiglio regionale, vanno a sostituirsi all’Azienda Sanitaria Unica Regionale (Asur) e corrispondono sostanzialmente alle attuali Aree Vaste.

I Commissari straordinari, il cui compito è quello di traghettare il processo di cambiamento, resteranno in carica fino dell’espletamento del bando per la nomina dei Direttori Generali. L’Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord è incorporata nella Ast di Pesaro Urbino, che subentra a tutti gli effetti e senza soluzione di continuità nell’attività e nei rapporti dell’Azienda ospedaliera cessata.

I commissari nominati sono: per l’Ast Ancona l’ex direttore generale dell’Asur Nadia Storti, per l’Ast Ascoli Piceno Vania Carignani, per l’Ast di Fermo il Roberto Grinta, ex direttore generale dell’Av 4, per l’Ast Macerata Antonio Draisci, per l’Ast Pesaro Urbino Maria Capalbo, ex direttore generale dell’azienda ospedaliera Marche Nord.