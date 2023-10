Ancona, netturbino aggredisce un automobilista dopo un diverbio

ANCONA – Netturbino di AnconAmbiente aggredisce un automobilista dopo un diverbio. È caccia all’uomo.

Il fatto è accaduto circa un’ora fa ad Ancona in via Carducci, a due passi da piazza Roma. La dinamica è ancora in fase di ristrutturazione, ma pare che un anconetano di circa 60 anni abbia urtato un’auto in sosta per via della presenza, sulla carreggiata, di un furgoncino della nettezza urbana. Vista la presenza del furgoncino, il conducente dell’auto avrebbe stretto per passare ugualmente agganciando il paraurti dell’auto parcheggiata.

Accortosi del danno, l’uomo sarebbe sceso e avrebbe fatto le proprie rimostranze al dipendente di AnconAmbiente, che avrebbe reagito: «Non vedi che sto lavorando? Pezzo di m****». E sarebbe partito un cazzotto in pieno viso.

L’uomo è caduto a terra sanguinante e il netturbino è fuggito. Sul posto Croce gialla (per il trasporto all’ospedale di Torrette) e polizia locale. Gli agenti sono sulle sue tracce, il netturbino ha le ore contate.