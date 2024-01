ANCONA – Nessuna chiusura prevista per il distretto sanitario di Collemarino di Ancona: lo specifica una nota dell’Ast Ancona in merito a una voce, appunto, smentita, circolata nelle ultime ore. «In merito alle ultime notizie apparse in queste ore sulla stampa locale – precisa, la direzione strategica aziendale della Ast Ancona – non è prevista alcuna chiusura dei servizi distrettuali nel quartiere anconetano di Collemarino. Quanto apparso sulle cronache, peraltro estraneo a comunicazioni ufficiali aziendali, è dunque privo di qualsiasi fondamento. Il distretto, con tutti i servizi ivi presenti, continuerà a erogare le prestazioni consuete. Nessuno sfratto dunque all’orizzonte: l’Ast Ancona si sta attivando per una soluzione definitiva che comprende comunque diverse opzioni ma in ogni caso i servizi rimarranno radicati nel territorio indipendentemente dalla scelta che verrà effettuata». La voce s’era innescata in seguito a un comunicato di Altra Idea di Città che segnalava che alcuni abitanti di Collemarino sarebbero venuti a conoscenza della chiusura del distretto di Collemarino, programmata in data 31/03/24, con trasferimento del personale ai poliambulatori dell’ex Crass. Ma l’Ast Ancona ha prontamente smentito la notizia.