ANCONA – Ieri, mercoledì 25 agosto, nel tardo pomeriggio, i poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Ancona, hanno arrestato un cittadino della Tanzania, di 50 anni, non regolare sul territorio nazionale, trovato in possesso di un etto e mezzo di eroina circa, contenuta in due ovuli occultati nella parte rettale del corpo.

I Poliziotti hanno accertato che l’uomo, con precedenti di polizia, era giunto ieri ad Ancona con il treno. Qui aveva raggiunto via Flaminia e in un luogo dove c’è fitta vegetazione, lontano da sguardi indiscreti, si è appartato per evacuare gli ovuli occultati nel retto.

Individuato e bloccato dagli agenti operanti, dopo un vano tentativo di fuga, il cittadino straniero veniva sottoposto ad un più rigoroso controllo, durante il quale ammetteva di aver occultato nel basso ventre la droga.

Accompagnato al Pronto Soccorso è sttao sottoposto ad esame radiografico, che confermava la presenza dei corpi estranei e successivamente al protocollo sanitario finalizzato all’espulsione degli ovuli.

L’attività investigativa ha permesso di sequestrare droga del tipo eroina, suddivisa in due ovuli di cellophane termosaldati, per un peso complessivo di grammi 148. Visti i gravi indizi di reità emersi a suo carico, l’uomo veniva dichiarato in arresto dai poliziotti e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria dorica, in attesa di convalida.