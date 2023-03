Ancona, nel circolo privato anche non tesserati: multa da 5mila euro alla titolare

Il controllo è scattato, in pieno centro storico, a seguito di alcune segnalazioni

ANCONA – Formalmente doveva essere un circolo privato ma quando i poliziotti della squadra amministrativa sono entrati hanno trovato un pubblico esercizio, con musica e luci stroboscopiche, dove potevano accedere anche avventori non tesserati. Il controllo è scattato, in pieno centro storico, a seguito di alcune segnalazioni e di un fatto di cronaca che ha visto protagonisti due cittadini rumeni che, in preda all’alcool, litigavano davanti al locale.

La titolare è stata sanzionata con un verbale di 5mila euro, per aver violato la legge regionale Marche n.22 del 2021 ed aver esercitato attività di somministrazione alimenti e bevande abusiva in un circolo che di fatto serviva indistintamente anche clienti priva di tessera associativa.