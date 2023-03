La nautica incontra gli studenti marchigiani, Minossi (AMYC): «Importanti opportunità lavorative»

ANCONA – Sono più di 400 gli studenti degli istituti superiori marchigiani che ieri al Teatro delle Muse ad Ancona, hanno partecipato al primo incontro con il mondo dell’industria nautica di lusso. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Marche Yachting and Cruising (MYC) in partnership con il comune di Ancona, ha coinvolto l’Ufficio Scolastico regionale per presentare agli studenti il ventaglio di professioni e prospettive occupazionali, in una realtà, che è fiore all’occhiello dell’industria marchigiana e riconosciuta a livello internazionale.

Numerose le autorità presenti: il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, l’assessore della Regione Marche con delega al Lavoro Stefano Aguzzi, l’assessore del Comune di Ancona con delega al Porto, Ida Simonella, il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, Vincenzo Garofalo. Per l’Usr (Ufficio Scolastico regionale) sono intervenuti il professor Corrado Faletti e la professoresse Carmina Laura Giovanna Pinto. Per Univpm erano presenti il direttore del Dil, professor Franco Chiaraluce e il prorettore professor Marco D’Orazio.

Il confronto con gli studenti

Il presidente dell’Associazione Marche Yachting and Cruising, Maurizio Minossi, ha spiegato «con questo evento» per la Associazione «comincia, grazie al prezioso supporto dell’Ufficio Scolastico Regionale, un percorso di avvicinamento ed integrazione con gli Istituti Superiori Regionali, finalizzato a dare ai nostri talenti queste importanti opportunità lavorative in un palcoscenico internazionale. Continua inoltre il percorso di collaborazione già intrapresa per figure tecniche e gestionali con Univpm e ci teniamo in stretto contatto con la Regione Marche per i corsi professionalizzanti». L’Associazione Marche Yachting and Cruising conta 25 imprese associate, oltre all’Università Politecnica delle Marche.

Il governatore Francesco Acquaroli in un passaggio del suo intervento, ha sottolineato la strategicità del settore nautico nelle Marche e la sua importanza per l’occupazione e per le opportunità che crea nel territorio. Tra gli interventi anche quello dell’ingegner Aldo Trupiano, direttore tecnico Fincantieri Ancona. Numerose le testimonianze dei soci dell’AMYC. L’ingegner Paolo Gissi ha raccontato ai ragazzi, supportato da materiale fotografico di archivio, la storia della cantieristica nelle Marche per conoscere le radici di questo importante settore.

La platea

I ragazzi hanno partecipato attivamente con domande e curiosità rivolte ai relatori che hanno saputo spiegare, con parole semplici e pragmatiche, che l’industria nautica offre numerose possibilità di impiego e che ha bisogno di loro. Dai relatori è stato rivolto a studenti e studentesse il consiglio di seguire le proprie passioni, di non scoraggiarsi, e di essere curiosi e attenti a ciò che li circonda, cercando di capire chi sono oggi e che cosa vorrebbero diventare domani.