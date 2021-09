Natante affonda nei pressi della Grotta Azzurra, due le persone soccorse

ANCONA – Due persone sono state tratte in salvo poco prima delle 13 di oggi – 6 settembre – dai vigili del fuoco della Sezione Navale e dal nucleo sommozzatori, dopo essere finite in mare in seguito all’affondamento dell’imbarcazione su cui erano a bordo.

Ad allertare le fiamme rosse, la Sala Operativa della Guardia Costiera di Ancona, alla quale era giunta una richiesta di intervento per un natante da diporto di circa 5,20 metri affondato in località “Grotta Azzurra” di Ancona. In zona, sotto il coordinamento della Guardia Costiera, sono state inviate la motovedetta CP 310 e due unità navali dei Vigili del Fuoco.

L’equipaggio formato da due persone, in un primo momento in stato di agitazione, non ha riportato alcun trauma ed è stato tratto in salvo e recuperato dalla parte rocciosa dove aveva trovato riparo. Le due persone soccorse sono state condotte a Marina Dorica dove era presente il personale della Capitaneria di Porto di Ancona. In corso le attività di recupero del natante affondato.

La Capitaneria di Porto di Ancona in una nota «raccomanda di prestare la massima attenzione nella navigazione sui bassi fondali e di rispettare quanto previsto dall’Ordinanza di Sicurezza Balneare in merito ai limiti di navigazione».