Ancona verso il Natale: mini corso di ceramica per famiglie al Museo Omero

ANCONA – Il Museo tattile statale Omero organizza un’attività destinata alle famiglie in vista delle festività natalizie: un mini corso di ceramica, che si svolgerà nelle domeniche precedenti al Natale, dunque il 3, 10 e 17 dicembre, al mattino dalle 10 alle 12.30. Guidate dallo staff del Museo Omero, le famiglie avranno l’opportunità di esplorare il mondo della scultura, della ceramica e del design. Il percorso inizierà con una visita guidata che permetterà di immergersi nelle opere selezionate e di trovare l’ispirazione per i propri capolavori. Il cuore dell’esperienza sarà il laboratorio, dove le famiglie daranno vita a pezzi unici dove potranno dare libero sfogo ai propri sentimenti e alla propria sensibilità. I manufatti creati durante il corso saranno cotti, decorati e smaltati, pronti per essere ritirati in tempo per le festività natalizie.

Questi tesori personalizzati diventeranno così regali unici e carichi di valore. Il mini corso non è solo un’opportunità per esplorare l’arte della ceramica, ma anche un’esperienza sensoriale che favorisce la creazione di legami familiari. È un momento per condividere idee, emozioni e creare ricordi indelebili da custodire nel cuore. Per info e prenotazioni al museo: prenotazione obbligatoria, con posti limitati, chiamando il 3355696985 o inviando un messaggio via WhatsApp, ma anche scrivendo a prenotazioni@museoomero.it. Costo della partecipazione al mini corso: 30 euro a famiglia, inclusi materiali.