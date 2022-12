Ancona, aspettando il Natale: ultimi giorni di attrazioni tra corali gospel, il pianista itinerante e gli appuntamenti per i più piccoli

ANCONA – Conto alla rovescia per il Natale anche per le strade del centro di Ancona. Le festività sono davvero alle porte e il programma di BiAnconatale, realizzato dall’amministrazione comunale, prevede anche in questi giorni eventi destinati ai più piccoli come agli adulti. L’amministrazione comunale raccomanda sempre l’utilizzo dei bus navetta per raggiungere il centro: esistono tre linee, la linea rossa con partenza da piazza Ugo Bassi, la blu dal parcheggio degli Archi, e la verde dal parcheggio di Tavernelle. Sempre dal parcheggio degli Archi ci sarà anche, per sabato 24, il trenino, disponibile dalle 16 alle 20. Il Natale anconetano non sarà soltanto la ruota panoramica e la pista di pattinaggio sul ghiaccio di piazza Cavour, o le casette di legno con il mercatino, ma anche un nutrito programma di appuntamenti e attrazioni: da oggi, infatti, e per tre giorni, il «pianista fuori posto» suonerà il suo piano a mezza coda per le vie del centro.

Sempre oggi, giovedì 22 dicembre, alle 21, è in programma il concerto della corale Curzi nella chiesa del Sacro Cuore in via Maratta, mentre alle 17 sarà il turno di In…Canti di Natale, a cura della corale lirica P.Mascagni, nella chiesa di San Gaspare del Bufalo in via Brecce Bianche. Sul palco a ridosso dell’albero di Natale, in piazza Roma, domani venerdì 23 dicembre alle 18 è in programma l’esibizione del coro gospel Miky C. and Bgv Miky, e sabato 24, vigilia di Natale, alle 17.30 toccherà alla corale gospel Outreach. Sempre domani 23 dicembre, alle ore 21, concerto gospel di Natale al Teatro delle Muse, evento tra gli eventi, sold-out da tempo, occasioni in cui si esibirà il gruppo Nate Brown & The Voices of Gospel. Nel pomeriggio di sabato 24 farà ritorno per la terza e ultima volta la Christmas Parade, sfilata per le vie del centro con la slitta di Babbo e Mamma Natale e numerosi personaggi. Da oggi, invece per le vie del cuore di Ancona, si potrà incontrare e ascoltare la storica Pasquella di Varano, gruppo di zampognari vestiti da pastori.

Per i più piccoli in piazza Pertini c’è il Bosco degli Elfi, luogo di fiaba, che sarà aperto il 24 e il 26 dicembre dalle ore 16 alle 19. Vicino al Bosco degli Elfi, anche il Bosco delle Meraviglie, animato da personaggi delle favole e supereroi, attivo negli stessi orari del 24 e del 25 dicembre. Inoltre fino a sabato 24 dicembre resterà aperto in corso Garibaldi il mercatino della «Creatività a mano libera», organizzato da «La banda della magliaia». Tornerà, inoltre, in via Castelfidardo sabato 24 dicembre il mercato di Coldiretti Campagna Amica, operativo tutto il giorno. Sempre sabato tornerà a circolare, nel pomeriggio, per le vie del centro e del quartiere Adriatico, il bus storico di Babbo Natale. Nel cartellone di BiAnconatale anche la mostra «Le Patamacchine», al Museo Tattile Statale Omero, un inno alla sopravvivenza dell’immaginario. Aperta, fino all’8 gennaio alla Pinacoteca civica, la mostra «Cose dall’altro mondo da Monet a Warhol», oltre sessanta capolavori provenienti dalla Galleria d’Arte Moderna di Johannesburg che permettono di ripercorrere la storia dell’arte dall’impressionismo ad oggi, attraverso opere, tra gli altri, di Turner, Monet, Courbet, Degas, Cezanne, Van Gogh, Picasso, Modigliani, Bacon e Moore.