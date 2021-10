Ancona, nasce il comitato anti degrado: sabato prima manifestazione

ANCONA – Da due anni si battono per il decoro delle frazioni, adesso, sulla loro spinta, altri quartieri della città si sono uniti e tutti insieme hanno dato vita ad un comitato. Si chiama “Comitato anti degrado”, da ieri – 5 ottobre – è stato registrato e ha un proprio statuto che lo legalizza. Gli iscritti già associati sono 30 e coinvolgono non solo le frazioni ma anche Piano e centro città. Presidente Paolo Baggetta, tesoriere Monya Mecarelli, segretario Sara Minichino e portavoce Fabio Mecarelli.

Il presidente Paolo Baggetta

Il segretario Sara Minichino

Il tesoriere Monya Mecarelli

«Ci batteremo per valorizzare il territorio e tutelare i cittadini – spiegano Baggetta e Mecarelli – ormai siamo un bel gruppo, la gente è stanca e vuole farsi sentire anche nelle sedi politiche. Come comitato infatti parteciperemo a tutti i consigli comunali aperti e copriremo più parti della città con i nostri iscritti». Apartitico raccoglie lavoratori e mamme e sabato ha già la prima manifestazione in programma. Tutti a Montesicuro, alle 16, alla rotatoria, per i problemi storici della frazione: le mura del Montone, il parco giochi, buche e marciapiedi, barriere architettoniche e derattizzazione. Il comitato è appoggiato legalmente allo studio commerciale Serpilli &Partners.