Scovata per la prima volta nelle Marche la ‘cocaina rosa’. Un 30enne arrestato ad Ancona

L'uomo, titolare di una barbieria ubicata ad Ancona, è stato sorpreso in possesso di oltre mezzo etto di 'tusi' o 'cocaina rosa'. Lo stupefacente, rinvenuto per la prima volta nelle Marche, è un mix di Ketamina e Mdma

ANCONA – I carabinieri del Nas di Ancona hanno arrestato, nel pomeriggio di ieri, un 30enne italiano per presunta detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, titolare di una barbieria, ubicata ad Ancona, è stato sorpreso, durante un controllo, in possesso di oltre mezzo etto di ‘tusi’ o ‘cocaina rosa’. Lo stupefacente, rinvenuto per la prima volta nelle Marche, è un mix di Ketamina e Mdma.

I carabinieri, insospettiti dall’atteggiamento dell’uomo, hanno proceduto ad una perquisizione del negozio. Il controllo, esteso anche all’abitazione, ha portato al rinvenimento di 55 grammi di ‘tusi’, posti sotto sequestro, materiale per il confezionamento dello stupefacente e 2.500 euro in contanti ritenuti provento di spaccio. Anche il denaro è stato sequestrato.

Il 30enne è stato associato al carcere di Montacuto, in attesa delle determinazioni della Procura della Repubblica di Ancona. La cocaina rosa è comparsa per la prima volta in Colombia nel 2010 ed molto diffusa in Europa. Il colore rosa è dovuto ad un colorante alla fragola.

Si tratta di una sostanza che, secondo le forze dell’ordine, verrebbe venduta ad un prezzo 150 e 200 euro al grammo e che provocherebbe, anche in minime quantità, visioni e distorsioni della realtà, oltre ad effetti psichedelici, e che può indurre attacchi di panico.