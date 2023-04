Ancona, musica ad alto volume a una festa dopo la mezzanotte: sanzionati organizzatrice e proprietario di un circolo

ANCONA – Nel pomeriggio di ieri la Squadra amministrativa di sicurezza della Questura di Ancona, insieme al personale dell’ufficio commercio della Polizia locale di Ancona, ha eseguito alcuni controlli presso esercizi pubblici e commerciali della città.

Ad essere passato al setaccio è stato in particolare il quartiere di Piano San Lazzaro, dove hanno controllato un negozio che vende frutta e verdura in cui sono state rilevate alcune violazioni amministrative come l’obbligo di esporre il cartello degli orari e di esporre i prezzi dei prodotti in vendita. Il titolare è stato sanzionato per 2mila euro.

Nella giornata di oggi, la squadra amministrativa e di sicurezza della Questura, ha sanzionato due persone, una donna di 42 anni e un anconetano di 62, per la violazione del regolamento acustico comunale. La donna, il 9 aprile scorso aveva organizzato una serata danzante con la presenza di un complesso musicale provvedendo ad affittare la sala di un circolo privato, da cui però era stata diffusa musica ad alto volume in orario notturno, tanto che i residenti alle 2,30 di mattina avevano segnalato al 112. La donna e il presidente del circolo sono stati sanzionati per 1.000 euro.