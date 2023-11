Ancona, alle Muse “Sing the Future”: il primo spettacolo del coro degli studenti UnivPm

ANCONA – Mercoledì 22 novembre 2023, al Teatro delle Muse di Ancona, alle ore 21, andrà in scena il primo spettacolo del Coro universitario formato da studentesse e studenti dell’Università Politecnica delle Marche. L’evento organizzato dal Coro del Circolo Ricreativo Universitario – CRUA e dall’Ateneo, diretto dalla M.a Laura Petrocchi, darà il benvenuto al nuovo anno accademico 2023/2024 e sarà una festa dell’Università e per tutta la città di Ancona.



Sing the future è il titolo dell’appuntamento pensato perché, canzone dopo canzone, le studentesse e gli studenti, racconteranno i propri sogni, le aspettative, le speranze e gli orizzonti che stanno costruendo anche attraverso i percorsi di studio e di ricerca. La musica, quindi, si riscopre come terreno fertile per far incontrare e dialogare mondi e sensibilità diversi, accomunati dalla volontà di costruirsi, cantando, un futuro migliore. Sul palco ci saranno anche le armonie degli strumentisti, gli assoli di tante giovani voci e l’energia di un grande gruppo.



«Sing The Future è un progetto che ha dato vita, con impegno, tenacia, capacità di condivisione e cooperazione, ad un coro di studentesse e studenti – afferma il rettore Gian Luca Gregori – con l’obiettivo comune di fare musica, ricercando e costruendo insieme l’Armonia. È con grande entusiasmo, quindi, che auguro a tutta la nostra comunità universitaria di procedere uniti, continuando a lavorare mettendo al centro il sostegno allo studio, la sicurezza, l’etica nei comportamenti, il rispetto e la tutela dell’ambiente e il benessere delle persone».



Ospite speciale della serata Karima, giovane artista con una variegata esperienza nel mondo dello spettacolo, tra cui il Festival di Sanremo nel 2009 e soprattutto la collaborazione con Burt Bacharach dal quale è stata prodotta. Il jazz è il primo amore della cantante italo algerina, anche se nel suo presente non mancano esperienze molto diverse, non ultima il ruolo da protagonista nel Musical “The Bodyguard”. Nell’ottobre del 2006 entra nel programma Amici di Maria De Filippi. Si classifica al terzo posto e vince il premio della critica, decretato all’unanimità da tutta la giuria tecnica, che la ritiene la nuova voce più interessante del panorama musicale italiano. Con Umbria Jazz rappresenta l’Italia nei festival internazionali e nel 2021 esce il suo ultimo album “No Filter”.



Appuntamento mercoledì 22 novembre alle ore 21:00 al Teatro delle Muse di Ancona, l’evento ha il patrocinio del Comune di Ancona e l’ingresso è libero. Presenta la serata Maurizio Socci. Prenotazioni su eventbrite al link: https://www.eventbrite.com/e/biglietti-sing-the-future-the-new-big-student-choir-of-the-univpm-750732309547?aff=oddtdtcreator