Ancona, opere di Run sulla galleria del Risorgimento: nessun rischio per la circolazione

ANCONA – La galleria del Risorgimento, porta del centro cittadino anconetano, sarà presto ornata dai murales dell’artista Giacomo Bufarini, in arte Run. Le opere che riguarderanno sia l’accesso da piazzale della Libertà sia quello da via Giannelli verranno realizzate probabilmente ad aprile, sicuramente prima della festività di San Ciriaco, questo almeno nelle intenzioni dell’amministrazione comunale che ha affidato l’incarico allo street artist anconetano, molto conosciuto sulla scena italiana e internazionale, che da tempo vive e lavora a Londra. Se n’è discusso oggi pomeriggio in consiglio comunale in seguito all’interrogazione urgente della consigliera Federica Fiordelmondo che s’è posta il quesito se le decorazioni artistiche che orneranno gli accessi e uscite della galleria del Risorgimento possano avere un impatto negativo sulla circolazione, distogliendo l’attenzione dei guidatori. «L’artista Run ha dichiarato che userà una particolare tecnica pittorica che permette di vedere gli oggetti tridimensionali e sappiamo che sono stati presentati diversi bozzetti all’amministrazione comunale – ha detto Federica Fiordelmondo –. Chiedo di sapere se sono state effettuate tutte le valutazioni del caso rispetto alla sicurezza degli automobilisti. Chiedo anche se sia previsto un compenso per la realizzazione di queste opere, perché se fosse previsto sarebbe spiacevole, poi, riscontrare dei pericoli per la circolazione e dover rimuovere i murales».

Lo street artist Giacomo Bufarini, in arte Run, apprezzato a livello internazionale

Sull’argomento ha risposto il vicesindaco Giovanni Zinni che ha sottolineato la differenza tra cartellonistica pubblicitaria, sottoposta a norme anche dal codice della strada, e opera d’arte: «In questo caso non stiamo parlando di impianti pubblicitari ma di un intervento artistico che rientra tra i cosiddetti murales, che non sono disciplinati dal codice della strada, essendo opera artistica. Diverso è per gli impianti pubblicitari che possono avere un impatto diretto sull’automobilista. L’intervento in questione non è ad altezza della carreggiata ma sopraelevato e da questo punto di vista l’unica accortezza che cercheremo di avere sarà quella di utilizzare un tipo di colore e vernice che non abbia un effetto abbagliante per la circolazione dei mezzi, ma la polizia locale mi dice che non ci sarebbe nessun tipo di problema riguardo alle bozze di questo tipo di intervento che ha già esaminato. Ribadiamo che non è un’opera pubblicitaria né un’insegna luminosa, ma solo una decorazione in ingresso e uscita della galleria. E che non c’è costo».