La Msc Armonia inaugura la stagione croceristica al porto di Ancona. Polacco: «Arrivo molto positivo per il commercio»

ANCONA – È arrivata oggi, 14 aprile, al porto di Ancona la Msc Armonia, la nave che con il suo attracco dà il via ufficialmente alla stagione croceristica 2023. L’imbarcazione, con a bordo 3.400 persone, di cui 2.680 passeggeri e 720 componenti dell’equipaggio, ha attraccato oggi alla banchina 15, alle porte del centro cittadino. Si tratta della prima, delle 30 toccate complessive che farà Msc Armonia al porto di Ancona, da qui al 3 novembre, quando ogni venerdì attraccherà alla banchina 15 con il suo carico di turisti, una opportunità per il capoluogo marchigiano, per il mondo del commercio e dei servizi.

Le altre 20 toccate della stagione crocieristica, già previste fino ad ottobre, sono di sei compagnie di navigazione, alcune delle quali specializzate nelle crociere di lusso: Azamara Club Cruises, CroisiEurope, Marella Cruises, Oceania Cruises, Ponant e Regent Seven Seas. Compagnie che hanno inserito il porto di Ancona nei viaggi attraverso il mare Adriatico, fra le mete turistiche raggiunte in Italia, Croazia e Grecia.

Parla di «un arrivo molto positivo» il direttore di Confcommercio Marche Massimiliano Polacco, sottolineando come il cambio del giorno, con l’arrivo di venerdì anziché di domenica (come era in passato), sia positivo, in quanto i croceristi troveranno «una città attiva e con le attività aperte». Anche Michele Angelo Zannini, titolare del Bar Giuliani, proprio di fronte al porto di Ancona, e delegato Confcommercio Ancona, accoglie positivamente l’arrivo nella giornata di venerdì che consentirà «di dare una immagine migliore della città» con attività e servizi attivi.

Tra i commercianti anconetani «c’è entusiasmo – spiega Zannini -oltretutto quest’anno sono previsti più attracchi e questo è molto positivo per tutta la città, oltre che per il commercio». A bordo di Msc Armonia, soprattutto turisti europei, tedeschi, inglesi, spagnoli e francesi. Dalle 14.30 i tour organizzati per consentire ai croceristi di visitare le bellezze del capoluogo marchigiano, con la visita guidata delle chiese (organizzata dalla Diocesi in collaborazione con il Comune di Ancona) partendo dalla chiesa di Santa Maria della Piazza per poi arrivare al Duomo, alla chiesa del Gesù, di San Biagio e San Francesco, e ai principali monumenti della città.

Da venerdì prossimo i turisti che sbarcano ad Ancona potranno anche prendere il trenino (costo 10 euro, gratuito sotto i tre anni, per un tour di 45 minuti) che partirà dal Teatro delle Muse, ogni ora, e porterà i croceristi alla scoperta degli angoli più suggestivi del centro e delle zone limitrofe. Aperto il museo archeologico e possibilità di visitare la cattedrale, mentre la Pinacoteca sarà aperta del pomeriggio. Dalla prossima settimana l’offerta culturale della città vedrà un orario potenziato, sia per quanto concerne i musei che i luoghi di culto.