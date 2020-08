Il vicepresidente del Parlamento Europeo sarà nelle Marche per un tour sul territorio. Potrebbe arrivare anche il ministro Costa; in forse Toninelli. Tutti i nomi degli aspiranti consiglieri

ANCONA – «Persone preparate e soprattutto volenterose di dare nuovo slancio alla nostra regione, una squadra di primissimo livello». Gian Mario Mercorelli, candidato a governatore per il Movimento 5 Stelle nelle Marche definisce così i suoi candidati. Sono state infatti chiuse le liste degli aspiranti consiglieri in corsa per la competizione elettorale che si svolgerà il 20 e 21 settembre. La presentazione ufficiale avverrà nel mese di settembre, ma intanto Mercorelli anticipa già che nelle Marche arriverà prima delle elezioni, per un tour sui territori, il vicepresidente del Parlamento Europeo Fabio Massimo Castaldo, e potrebbero arrivare anche il ministro dell’ambiente Sergio Costa e il senatore Danilo Toninelli.

«Mettiamo in campo una lista rappresentativa del territorio, persone molto competenti – spiega Mercorelli – scelte in trasparenza e senza dover sottostare a logiche di partito guidate dai pacchetti di voti». Fra i candidati ci sono anche assessori.

Nella circoscrizione di Ancona ci sono Stefania Martinangeli (Senigallia), Andrea Quattrini (Ancona), Stefania Pancioni (Ancona), Roberto Bracciatelli (montemarciano), Paolo Paladini (Ancona), Ioselito Arcioni (Fabriano), Romina Calvani (Castelfidardo), Sergio Foria (Osimo) e Simona Lupini (Fabriano)

Ad Ascoli Piceno, Peppino Giorgini (consigliere regionale uscente – San benedetto del Tronto), Elena Russo (Cupra Marittima), Laura Ciabattoni (San Benedetto del Tronto), Davide Ermanno Rosario (Grottammare)

A Fermo, Mirko Temperini, Catia Orlandi (Porto Sant’Elpidio), Angela Morganti (Servigliano), Adriano Pelis Sansedoni (Rapagnano).

Nella circoscrizione di Macerata, Gian Mario Mercorelli (Tolentino), Riccardo Arbuatti (Civitanova Marche), Frediano Capone (Tolentino) Maria Arco Boiano (Civitanova Marche), Alessandro Natali (Pollenza) e Cristina Brunelli Cristina (Recanati).

A Pesaro Urbino: Marta Carmela Raimonda Ruggeri (Fano), Pierluigi Ferraro (Urbino), Filippo Villanelli (Pergola), Sjeva Scozzafava (Vallefoglia), Monica Melchiorri (Gabicce) e Samuela Melini (Urbino).