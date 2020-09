La presentazione all'Accademia di Babele ad Ancona. In corsa per il rinnovo del Consiglio regionale ci sono fra gli altri anche esperti di marketing, sicurezza e docenti

ANCONA – «È una squadra meravigliosa». La definisce così Anna Rita Iannetti. La presentazione dei candidati in corsa per le elezioni regionali, ieri all’Accademia di Babele ad Ancona. Una candidatura arrivata al fotofinish, quella della Iannetti, ma con un piano programmatico molto dettagliato al cui centro ci sono sanità e salute. Il Movimento 3V (Vaccini Vogliamo Verità) – LIbertà di scelta, nelle cui schiere è candidata alla poltrona di governatore la Iannetti, medico del pronto soccorso, residente a Montesilvano in Abruzzo, persegue come primo scopo «la verità su tutto, non solo sui vaccini».

«Consideriamo la salute nella sua interezza» spiega, «ma ci occupiamo di tutto, partendo dal presupposto che se non abbiamo una nostra moneta non possiamo realizzare niente, perché siamo sudditi dell’Europa». Per il Movimento 3V «non esiste una soluzione preconfezionata», ma i problemi «vanno analizzati e sviscerati nella loro interezza e complessità». Insomma un nuovo approccio alle criticità che attanagliano il territorio, guidato da una visione diversa.

Le candidature in lista sono rappresentative di ogni provincia e vedono una squadra variegata, composta anche da medici, insegnanti, esperti di marketing e sicurezza sul lavoro. Ecco chi sono.

Nel collegio di Ancona ci sono Alessandro Tulli, Chiara Boccapianola, Andrea Giorgio e Maria Daniela Ferretti. Ad Ascoli Piceno in corsa ci sono Adriano Galosi e Alessandra Bocchi, nel Fermano Jenny Gaia Ficcadenti e Simone Berti. Nel collegio di Macerata, Stefania Spurio e Fabio Servidei, a Pesaro Urbino Anna Rita Iannetti, Enrico Gennari, Sara Buresti e Mirko Marighella.