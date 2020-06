Ancona, la notte “si accende” sulla spiaggia di Palombina. Tutte le iniziative

ANCONA – Dopo il tutto esaurito registrato nello scorso fine settimana la spiaggia di Palombina ora si prepara a vivere anche di notte. Tante le iniziative in riva al mare con i vari stabilimenti pronti a far partire la movida notturna nel rispetto delle normative legate alla diffusione del covid-19.



Dal 26 giugno da “Romano”, e poi per tutti i venerdì fino al termine della stagione estiva, sarà possibile seguire l’esibizione di alcuni gruppi musicali. Eventi destinati a richiamare il pubblico delle grandi occasioni. Si comincia con l’esibizione degli Spring; il 4 luglio sarà la volta dei Tabù. Per avere il tavolo è obbligatoria la prenotazione al numero 346/9494499.

E ancora. “A Mare” è invece il nuovo sabato firmato dallo stabilimento Playa Solero. Per tutta la stagione si alterneranno dj come Gianluca Gdj Binci, Bastià e BigBoy. In poche parole aperitivi-cene, dopocena e cocktail bar. Il debutto è previsto per sabato 13 giugno.



“Vista mare” invece è il programma domenicale sempre alla Playa Solero che partirà il 14 e vedrà in consolle Dj Alex t, e Dj ricky esse di marzio. Anche in questo caso è necessaria la prenotazione al numero 340/0834457.

Serate destinate ad accendere la magia in riva al mare come puntualizza Gianfranco Cirulli, presidente della Cooperativa Bagnini Palombina. «All’inizio tante perplessità su come sarebbe partita questa stagione estiva, ma ancora una volta le risposte migliori le abbiamo avute dalla tanta gente che ha scelto in questi primi giorni di giugno la spiaggia di Palombina per venire al mare – spiega Cirulli -. Tanti stabilimenti hanno iniziato ad organizzare serate estive come da tradizione in questo tratto di spiaggia. Serate di sano divertimento per grandi e bambini dove verranno seguite tutte le linee guida emanate per contrastare la diffusione del covid-19. La prenotazione nei vari stabilimenti è obbligatoria per potere avere il tavolo a disposizione e dare modo agli operatori commerciali di organizzarsi al meglio come peraltro prevedono le stesse linee guida».