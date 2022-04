Ancona, un motociclista e un ciclista finiscono a terra: soccorsi dalla Croce Gialla

Il motociclista ha perso il controllo del mezzo lungo la strada provinciale del Conero, mentre il ciclista è stato colpito da una auto in via Marconi. Soccorso anche un pakistano a bordo di un bus

ANCONA – Giornata di super lavoro per i soccorritori della Croce Gialla di Ancona. Questa mattina 23 aprile una ambulanza è intervenuta lungo la strada provinciale del Conero nei pressi delle Cave, dove un motociclista 23enne di Ancona ha perso il controllo del mezzo finendo in un campo che costeggia la carreggiata.

l giovane è stato trasferito al Pronto Soccorso dell’ospedale regionale di Torrette per un politrauma. Le sue condizioni non sono preoccupanti. Sul posto anche una ambulanza della Croce Azzurra di Sirolo.

L’ambulanza della Croce Gialla lungo la strada provinciale del Conero

Nel corso della giornata i soccorritori della Croce Gialla di Ancona sono intervenuti per un ciclista finito a terra dopo essere stato colpito da una automobile mentre percorreva in sella alla due ruote la pista ciclabile di via Marconi. Il ferito è un 70enne di Monte San Vito, colpito dallo sportello dell’auto.

L’uomo ha riportato un politrauma per il quale è stato trasferito al Pronto Soccorso dell’ospedale regionale di Torrette. Fortunatamente indossava il casco protettivo.

Il soccorso a bordo del bus

Una ambulanza della Croce Gialla è intervenuta intorno alle 13 in via Giannelli a bordo di un mezzo della ConeroBus dove un uomo ha accusato un malore ed è svenuto Si tratta di un pakistano 28enne soccorso insieme all’automedica. Il giovane è stato trasferito all’ospedale regionale di Torrette per accertamenti.