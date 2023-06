Morto Silvio Berlusconi, il ricordo della politica delle Marche. «Ha portato un modo nuovo di fare politica»

Forza Italia in lacrime per la morte dell'ex premier avvenuta questa mattina all'ospedale San Raffaele di Milano dove era ricoverato da venerdì. Berlusconi aveva 86 anni

ANCONA – «Sono stravolto è stato un grande statista che ci ha salvato con la sua discesa in campo dal pericolo di un governo ei sinistra e ha portato un modo nuovo di fare politica e di approcciarsi con la gente». È il commento del commissario regionale di Forza Italia e parlamentare, Francesco Battistoni, alla morte di Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia è deceduto questa mattina – 12 giugno – a 86 anni all’ospedale San Raffaele di Milano, dove era nuovamente ricoverato da venerdì scorso.

Il parlamentare e commissario Fi Marche Battistoni

«Solo lacrime» dice Battistoni raggiunto telefonicamente, il quale di Berlusconi tiene a ricordare l’impegno politico che l’ex premier non ha lesinato fino alla fine, nonostante le condizioni di salute. «È stato sempre sul pezzo per Forza Italia – prosegue Battistoni – ha voluto combattere fino alla fine». Il 29 maggio durante lo scrutinio per il ballottaggio delle amministrative del Comune di Ancona «quando la vittoria di Daniele Silvetti è ormai certa mi ha chiamato per complimentarsi per la vittoria su Ancona, stava seguendo direttamente lo scrutinio».

Il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli

Il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, in una nota stampa dichiara: «Con profonda commozione voglio esprimere le più sentite condoglianze alla famiglia di Silvio Berlusconi e a tutta la comunità politica di Forza Italia. Il Presidente Berlusconi ha lasciato un segno profondo nella storia del nostro Paese e lo ha fatto nelle istituzioni e nella politica, ma anche nell’impresa, nella comunicazione e nello sport. Un uomo illuminato che non mancherà solo al centrodestra ma a tutta l’Italia».

Jessica Marcozzi, FdI Gianluigi Tombolini, coordinatore provinciale Forza Italia e sindaco di Numana

La capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Jessica Marcozzi, lo ricorda dichiarando che «è stato sempre un faro e una fonte di ispirazione per tutti noi. Ha impersonificato i valori di Forza Italia, essendo per noi una guida lungimirante, un punto di riferimento e una presenza costante. La sua dipartita rappresenta per tutti noi una perdita immane, lascia un vuoto incolmabile ma i suoi insegnamenti vivranno per sempre. E ora abbiamo ancor più il dovere di farci portatori di quei valori di libertà che il presidente ci ha trasmesso e insegnato».

Il coordinatore provincia di Forza Italia e sindaco di Numana, Gianluigi Tombolini, commenta, affermando «è venuto a mancare un grande uomo. Si chiude un capitolo della storia italiana. Nonostante Berluscono ne ha subite ‘di cotte e di crude’ nel corso degli anni ha sempre dimostrato di credere pienamente in quello che faceva per il Paese. Con la sua morte viene a mancare un punto di riferimento».

«Apprendo con dolore la notizia della morte di Silvio Berlusconi, protagonista della storia italiana prima come imprenditore di straordinario successo e poi come politico fino ad arrivare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – commenta la senatrice marchigiana e commissario regionale di Fratelli d’Italia Elena Leonardi -. Proprio a lui si deve la fondazione del Centrodestra per come viene inteso tuttora ed è stata una figura centrale e di riferimento nelle stagioni del Centrodestra di governo degli ultimi trent’anni. Nell’aspetto imprenditoriale ha assicurato futuro, stabilità e prosperità economica per migliaia di famiglie, sinonimo di quell’impresa di qualità che è un’eccellenza tutta italiana. Porgo le condoglianze mie e di tutta la comunità politica che rappresento alla famiglia Berlusconi e ai colleghi e rappresentanti territoriali di Forza Italia».

Il presidente del Consiglio regionale Dino Latini

«È con profondo cordoglio che apprendiamo la morte di Silvio Berlusconi – dice il presidente del Consiglio regionale delle Marche Dino Latini -. Protagonista della vita politica negli ultimi trenta anni, fondatore di Forza Italia e più volte Presidente del Consiglio dei Ministri, lascia indubbiamente un segno indelebile nella storia italiana. La sua discesa in campo in un momento particolarmente difficile e una grande capacità dimostrata nel cogliere le esigenze di quella fase storica, dando vita ad una coalizione moderata rappresentativa di una sensibilità diffusa nel Paese. Berlusconi è stato anche un imprenditore illuminato che ha saputo anticipare i tempi rispetto all’evoluzione al sistema delle comunicazioni, dell’informazione e dell’editoria, contribuendo alla crescita economica e d’immagine dell’Italia. Alla sua famiglia giungano dalle Marche le nostre più sentite condoglianze».

(Servizio in aggiornamento)