Ancona piange l’architetto e scrittore Fabio Mariano

ANCONA – Mondo della cultura in lutto ad Ancona per la morte dell’architetto Fabio Mariano. Scrittore ed esperto di storia dell’arte, è venuto a mancare a 74 anni in seguito ad una malattia. Anconetano d’adozione, nato a Roma, era professore ordinario di Restauro Architettonico all’Università Politecnica delle Marche, dove aveva insegnato e svolto attività di ricerca dal 1975.

Numerosissime le membership: dal 201’0 era membro dell’AIC – Associazione Italiana di Cartografia, dal 2013 membro del Direttivo nazionale della S.I.R.A. – Società Italiana per il Restauro Architettonico, dal 2016 Socio Emerito dell’Accademia Marchigiana di Scienze, Lettere ed Arti, è stato anche membro effettivo della Deputazione di Storia Patria per le Marche.

Relatore ad oltre 250 fra Convegni e Conferenze nazionali ed internazionali sui temi della Storia ed il Restauro dell’Architettura, ha diretto varie collane editoriali di Architettura, è stato fondatore e direttore della Rivista “Castella Marchiae ” dell’Istituto Italiano dei Castelli e collaboratore e corrispondente di varie riviste specializzate nazionali.