Ancona: stroncato da un malore in casa Adler Gusmitta, aveva 55 anni

Sarebbe stato stroncato da un malore Adler Gusmitta, 55 anni. Il suo corpo è stato rinvenuto nell'appartamento in via Montegrappa nel capoluogo. A fare la scoperta 118 e vigili del fuoco allertati da un familiare

ANCONA – È stato rinvenuto morto nella sua abitazione nel quartiere Adriatico, Adler Gusmitta. L’uomo, di 55 anni, molto conosciuto in città, abitava in via Montegrappa. Il suo corpo è stato trovato dai soccorritori, allertati da un familiare in apprensione perché non riusciva a mettersi in contatto con l’uomo.

La scoperta ieri sera 25 ottobre, quando vigili del fuoco hanno aperto la porta dell’appartamento, attorno alle 20, dopo essere stati chiamati dal 118, e hanno trovato il corpo riverso sul letto. Da quanto si apprende l’uomo soffriva di problemi cardiaci che potrebbero essere stati alla base del malore che lo ha stroncato.