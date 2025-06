Ancona, morte Stefano Foresi, il sindaco Silvetti: «Una vita per la politica»

ANCONA – Ancona in lutto per la perdita di Stefano Foresi, amministratore dorico al servizio del capoluogo per decenni, in particolare come presidente della seconda Circoscrizione per quindici anni, quindi come assessore dal 2013 al 2023 con un pluralità di deleghe dalla Partecipazione Democratica, alle Manutenzioni, al Verde, alla Protezione civile, e infine, fino a poche settimane fa, come consigliere comunale del Partito democratico nelle file della minoranza.

L’annunciata Camera ardente per dare l’ultimo saluto al consigliere ed ex assessore sarà allestita domani, 25 giugno, dalle 12 alle 20, nella sala consiliare del Comune e sarà aperta a tutti i cittadini. Il Consiglio comunale in programma il 26 giugno è stato annullato.

Foresi si è spento questa mattina, 24 giugno, all’età di 76 anni, dopo una malattia che lo aveva costretto a lasciare l’incarico in Consiglio. Per i molteplici ruoli ricoperti, a partire dall’impegno profuso nei quartieri Piano-Archi, in favore dell’accoglienza e dell’integrazione tra le diverse comunità e culture che nel tempo si sono radicate nella città, con particolare cura e attenzione per i lavoratori, per le donne e per i bambini (numerose le attività di doposcuola e corsi per mamme straniere e attività avviate e svolte insieme con le associazioni), è stato uno degli amministratori pubblici più popolari e apprezzati dalla cittadinanza e un punto di riferimento costante.

«Una vita spesa per la politica: se c’è una persona a cui si addice questa definizione, quella persona era Stefano Foresi – dichiara il sindaco Daniele Silvetti – Una politica che lui ha sempre declinato con passione e dialogo, in mezzo alla gente. Lo salutiamo con commozione e gratitudine, consapevoli di avere perso un uomo di straordinaria abnegazione e lungimiranza, di lealtà e di spessore umano come pochi. Un uomo del fare ma anche delle istituzioni che si è sempre posto al servizio della comunità: per questo abbiamo voluto rendergli onore allestendo in Comune la camera ardente».

Per consentire a colleghi, amici e a tutti i cittadini di dargli l’ultimo saluto verrà infatti allestita nelle prossime ore nella sala del Consiglio la camera ardente.

Il ricordo del presidente del Consiglio Comunale, Simone Pizzi

«Il consiglio comunale rende omaggio alla memoria del consigliere Stefano Foresi, la cui scomparsa lascia un vuoto umano e politico difficilmente colmabile, per le Istituzioni come per l’intera comunità di Ancona. Ho avuto il privilegio di conoscerlo a lungo, nel tempo e nel cuore dell’impegno civico. Quella con Stefano non è mai stata una semplice collaborazione: era un dialogo costante, leale, animato da una visione limpida della politica come servizio, come vicinanza concreta alle persone, come responsabilità quotidiana e profonda verso la città che amava. Dal 2001 al 2013 ha guidato con passione e dedizione la Seconda Circoscrizione, facendone un presidio di prossimità, ascolto e cura del territorio. Negli anni successivi, chiamato ad assumere numerose deleghe — dalla Mobilità alla Partecipazione, dal Verde alla Sicurezza, dalla Protezione civile ad altri ambiti ancora — ha saputo interpretare ogni incarico con uno stile inconfondibile: diretto, instancabile, presente. Foresi era “ovunque servisse”, come pochi sanno essere. Che fosse mattina, pomeriggio o notte, non faceva differenza: dove c’era un problema, lui c’era».

E ancora: «Sempre con il sorriso, con la parola pronta, con una naturalezza che nasceva da una vocazione autentica all’aiuto, al dialogo, alla soluzione. Il suo era un impegno lieto e coraggioso, vissuto con naturalezza, senza clamore, ma con quella fermezza gentile che conquista la fiducia anche degli avversari più distanti. E infatti Stefano era stimato da tutti, senza distinzioni. Uomo di parte, sì, ma mai fazioso; saldo nei valori, ma capace di ascoltare e accogliere. E anche quando sedeva sui banchi dell’opposizione, il suo ruolo continuava ad essere centrale, la sua voce ascoltata, la sua figura rispettata. Non a caso, per molti, è rimasto per sempre “l’assessore”: titolo informale ma profondamente simbolico, che racconta più di ogni onorificenza l’impronta che ha lasciato sulla città. Alla sua famiglia, ai suoi cari, agli amici e a quanti gli hanno voluto bene, giunga l’abbraccio più sentito da parte mia e dell’intero Consiglio Comunale. Il suo esempio civile, il suo amore per Ancona, la sua forza silenziosa continueranno ad accompagnarci. Il suo ricordo non sarà solo memoria, ma eredità viva».