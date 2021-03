Ancona, fuga di monossido in casa: un morto e due intossicati

La tragedia si è consumata al secondo piano di un edificio di via Cupramontana. Sul posto Croce Gialla, Avis, vigili del fuoco e polizia. Sono in corso accertamenti

ANCONA – Tragedia in un appartamento al secondo piano di un edificio di via Cupramontana ad Ancona dove un anziano è stato rinvenuto morto nel proprio letto, mentre la moglie 79enne sarebbe in condizioni critiche. Una fuga di monossido di carbonio da una caldaia potrebbe essere alla base dell’accaduto. La tragedia si sarebbe consumata poco dopo l’ora di cena e a dare l’allarme pare sia stato un vicino.

Sul posto, insieme alle ambulanze della Croce Gialla, dell’Avis di Montemarciano e all’automedica, è intervenuta anche una squadra dei vigili del fuoco che sta eseguendo una misurazione della caldaia e del piano cottura per valutare una eventuale perdita di monossido di carbonio o di gas. I primi ad intervenire sono stati gli agenti delle Volanti della Questura di Ancona.

Nell’appartamento, c’era anche il figlio di 49 anni della coppia che si starebbe riprendendo. L’anziana, trovata in salotto, e il figlio, nella sua camera, sono stati trasferiti al Pronto Soccorso di Torrette in seguito all’intossicazione. All’interno dell’abitazione era presente anche un cane che è stato portato in salvo da un vicino che lo ha portato in un terrazzo: per curare l’animale sul posto un veterinario. Stando a quanto si apprende la strumentazione dei vigili del fuoco avrebbe rilevato una presenza di monossido di carbonio superiore al 75%.