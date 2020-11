Ancona, molestie telefoniche e minacce ad una donna: nei guai stalker 80enne

Una situazione che andava avanti da anni provocando in una 50enne una situazione di paura e ansia per la propria incolumità. L'attività investigativa è stata svolta dalla Squadra Mobile

ANCONA – Minacce e molestie. Nei guai per stalking un uomo di 80enne. Si è conclusa nelle ultime ore un’attività investigativa condotta dalla Squadra Mobile dorica e coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona che ha permesso di applicare la misura cautelare del divieto di avvicinamento a carico di un uomo italiano. L’80enne è responsabile di atti persecutori nei confronti di una donna di 50 anni. Il soggetto infatti molestava la donna con continue telefonate o incursioni in luoghi aperti al pubblico dove minacciava la 50enne, provocando in lei un grave stato di ansia e di paura di subire azioni violente, tanto da costringerla a cambiare le proprie abitudini.



La condotta, invasiva e molesta perdurante ormai da anni, aveva delineato una vera e propria ossessione sessuale dell’uomo. Allarmanti sono stati anche i recenti episodi, avvenuto tra settembre e ottobre, in cui l’indagato è stato visto sul proprio balcone armato di coltello mentre pronunciava frasi minacciose nei confronti della vittima di stalking e anche nei confronti di sua moglie. Al termine delle incombenze di rito l’uomo è stato ricoverato in una struttura sanitaria.