Ancona, alla Mole c’è Pianeta Mare. Full immersion tra bellezza e coscienza

ANCONA – Pianeta Mare non è solo una mostra fotografica – che aprirà domani i battenti alla Mole e che resterà visitabile fino al 25 giugno – ma è anche una straordinaria occasione. Un tuffo colorato negli oceani e nella vita che li popola, nelle forzature e nelle aberrazioni create dall’uomo, un richiamo alla bellezza ma anche alla consapevolezza che il mare è un pianeta che va salvaguardato in modo ben diverso da come fatto fino a oggi. Le immagini aeree realizzate dal fotografo francese Yann Arthus Bertrand e il mondo subacqueo immortalato dall’americano Brian Skerry sono un’incredibile full immersion nella vita marina e nel modo, spesso sbagliato, in cui l’uomo sfrutta il mare e le sue risorse. Per la prima volta in Italia, la mostra fotografica racconta la bellezza del pianeta blu e suscita riflessioni amare sull’urgenza di preservare quell’ambiente e sulla necessità di viverlo in modo diverso.

L’esposizione, promossa dal Comune di Ancona con la collaborazione della fondazione Goodplanet e di Contemplation e organizzata da Rjma Progetti culturali, offre al pubblico l’opportunità di riscoprire la relazione tra uomo e mare. I punti di vista dei due fotografi, uno che scatta dall’alto e l’altro in immersione, si rincorrono nelle sale della Mole attraverso settanta straordinarie immagini che vanno ammirate, lette e pensate. «Sia io che Brian Skerry abbiamo visto la bellezza del mondo – ha dichiarato su questa mostra l’autore Yann Arthus Bertrand – e per proteggerla abbiamo deciso di esserne testimoni. Poiché, anche se è cambiato e se molte minacce pesano sul suo futuro, il nostro resta un Pianeta magnifico. Raccontare la sua bellezza è forse suscitare quello slancio che permetterà di preservare il nostro pianeta blu».

Ipanema vista da Bertrand Sub e balena di Skerry

Fa parte della mostra anche Pianeta Oceano, l’estratto di mezz’ora del film documentario realizzato dallo stesso Yann Arthus Bertrand insieme a Michael Pitiot, che è un accorato appello rivolto all’umanità per il rispetto del mondo in cui viviamo. Tutte le fotografie di Pianeta Mare sono accompagnate da testi descrittivi in italiano e inglese. «Quando ci è stata proposta la mostra – ha spiegato l’assessore Paolo Marasca, alla presentazione insieme ad Alberto Rossetti, presidente di Civita Mostre e Musei e all’assistente di Bertrand, Thomas Sorrentino – la Mole ci è sembrata un luogo perfetto per ospitarla. Una mostra d’arte e di cura, che intreccia i fili del legame infinito tra l’essere umano e l’elemento più importante del Pianeta: l’acqua. E c’è anche un altro motivo per cui la ospitiamo volentieri, per la consapevolezza che uno dei compiti dell’arte e della cultura sia quello di fare innamorare e di stupire. L’attenzione, la cura, il legame, la gestione e il tentativo di gestire sempre meglio la vita sul Pianeta dipendono anche da quanto impariamo ad amarlo. Da un lato una grande mostra d’arte e dall’altro qualcosa che farà innamorare chi verrà alla Mole. Più amore per il mare e, di conseguenza, più consapevolezza».

La mostra sarà operativa dal 25 febbraio al 25 giugno 2023 dal martedì alla domenica dalle 10 alle 18.30 fino al 25 marzo, poi dalle 10 alle 19.30, con aperture serali in occasione di eventi alla Mole. Chiusa il lunedì ad eccezione del 10 aprile e del 1 maggio. Biglietti interi 12 euro, ridotti speciali per scuole e ragazzi dai 6 ai 18 anni 5 euro, gratuito per i minori di 6 anni, disabili e accompagnatori, guide turistiche con patentino e docenti accompagnatori. Prevendita 1 euro su Ticketone.