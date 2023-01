Ancona, mini serra per la marijuana nell’appartamento inagibile: 30enne denunciato

All'interno dell'edificio, inagibile in seguito al sisma, c'erano 2 piante in vaso in fase di coltivazione, e 70 grammi di stupefacente tra infiorescenze, foglie e rametti in essicazione

ANCONA – Un 30enne è stato denunciato dopo che nel suo appartamento ad Ancona è stata rinvenuta una mini serra per la coltivazione della marijuana. A fare la scoperta sono stati i poliziotti delle Volanti della Questura di Ancona che ieri mattina – 6 gennaio – hanno notato un uomo accedere ad uno stabile delimitato dal nastro segnaletico dei Vigili del Fuoco.

Verificato con la sala operativa della Questura che il nastro era stato posto in seguito alla inagibilità dell’edificio disposta in seguito al sisma del 9 novembre, i poliziotti hanno deciso di effettuare dei controlli. Gli agenti hanno iniziato a citofonare finché dalla finestra del primo piano si è affacciato un uomo, diverso da quello che i poliziotti avevano visto entrare poco prima, e che ha fornito loro spiegazioni confuse circa la sua presenza nell’appartamento.

L’uomo sul primo momento si è rifiutato di scendere in strada per fornire le sue generalità ed ha confermato ai poliziotti la presenza in casa di un amico, alla fine però è sceso e ha aperto il portone alla polizia, alla quale è apparso turbato e preoccupato.

Gli agenti hanno chiesto di poter entrare nell’atrio del portone, ma il 30enne di origini tarantine si è opposto provando a chiudere il portone. Gli agenti sono però riusciti ad accedere e ad identificarlo, scoprendo che aveva precedenti per reati legati a sostanze stupefacenti. Sottoposto a perquisizione personale, visto anche l’odore di marijuana che gli agenti hanno sentito dalla tromba delle scale, i poliziotti hanno rinvenuto nell’appartamento diverse infiorescenze, foglie e rametti in fase di essiccazione per un quantitativo di circa 70 grammi di stupefacente (Marjuana).

Inoltre, nel locale hanno rinvenuto kit completo, funzionante, per la coltivazione indoor comprensivo di armadio da coltura interna, sistema di ventilazione, lampade led per serra e sistema d’illuminazione, con all’interno due piante in vaso di Marjuana chiaramente in fase di coltivazione. Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro e il 30enne denunciato per produzione e detenzione di droga.