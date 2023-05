Ancona, minacciava e rapinava minorenni: identificato un 20enne

Due le rapine a suo carico: in un caso il giovane aveva anche afferrato per il collo la vittima e aveva simulato di avere un'arma

Si comunica che personale della Polizia di Stato, a conclusione di un’attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, ha sottoposto alla misura cautelare personale degli arresti domiciliari, un 20enne. Il ragazzo è infatti ritenuto responsabile di due rapine commesse nel centro di Ancona ai danni di più minorenni.

La vicenda investigativa trae origine da una prima rapina consumata in ore serali alla fine di dicembre, nei pressi delle scuole Faiani di via Oberdan, quando l’indagato, per procurarsi un ingiusto profitto, avvicinava due minorenni afferrandoli per il collo. Successivamente, simulando di avere un’arma celata nella tasca della giacca, riusciva ad impossessarsi della somma di 150 euro sottraendola dal borsellino di una delle due giovani vittime.

In una seconda rapina, avvenuta a marzo del 2023, gli investigatori ricostruivano l’attività delittuosa accertando che il medesimo rapinatore, questa volta con la complicità di un correo denunciato in stato di libertà, avvicinava altri due minorenni chiedendo loro di consegnargli del denaro e, successivamente, dopo averli condotti in luogo appartato afferrandoli per le braccia e minacciandoli, si impossessava di un borsello sottraendolo ad una delle vittime.

Gli agenti della squadra mobile dorica, dovendo dare esecuzione al provvedimento del Giudice per le Indagini Preliminari di Ancona, rintracciavano l’indagato all’interno di un locale pubblico del centro sottoponendolo successivamente agli arresti domiciliari.

La perquisizione domiciliare esperita nei suoi confronti, permetteva di rinvenire e sequestrare parte dell’abbigliamento utilizzato dal giovane durante una delle sue rapine.