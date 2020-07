Ancona, minaccia il vicino con un coltello: 58enne denunciata dai Carabinieri del Norm

La donna, residente nel capoluogo dorico, in zona Piano, ha brandito un coltello con lama lunga 20 centimetri contro un giovane magrebino. Provvidenziale l'intervento dei militari dell'Arma

ANCONA – Una lite di vicinato ha rischiato di finire male se non fosse stato per l’intervento provvidenziale dei Carabinieri del Norm di Ancona. Una donna di 58 anni residente nel capoluogo dorico ha afferrato un grosso coltello da cucina con il quale ha minacciato il vicino di casa, un magrebino di 32 anni nel corso di una banale ma accesa contesa fra vicini.

L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri (30 giugno) in Piazza d’Armi zona Piano, sotto lo sguardo attonito dei passanti, terrorizzati dal comportamento della donna. La lite furibonda con il magrebino è infatti sfociata in minacce con la 58enne che è stata vista brandire il coltello e minacciare il vicino mentre era in compagnia di alcuni suoi connazionali.

All’arrivo della gazzella dei Carabinieri la donna ha provato a nascondere l’arma lanciandola sotto un’auto parcheggiata nei pressi, ma i militari della Compagnia di Ancona l’avevano già vista e hanno provveduto a bloccare la donna. Dopo aver recuperato il coltello, con lama lunga circa 20 centimetri, i Carabinieri hanno denunciato la donna per minacce aggravate dall’uso di un coltello e per porto abusivo di arma da taglio. La donna, che aveva alzato il gomito, è stata sanzionata per ubriachezza molesta.