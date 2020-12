Ancona, minaccia una persona con bastone e coltellino. Nei guai un 40enne

L'uomo ha tentato di introdursi nell'abitazione di un conoscente. È stato poi identificato dalla Polizia che lo ha accompagnato in Questura. Arrestato per lesioni e violazione di domicilio

ANCONA- Una Volante ieri, lunedì 21 dicembre, è stata inviata in una abitazione, in quanto poco prima c’era stato un tentativo di intrusione da parte di un soggetto.



I poliziotti rapidamente hanno raggiunto il richiedente che ha riferito di essere stato minacciato, da una persona conosciuta, con un bastone del tipo utilizzato da chi pratica le arti marziali orientali e con un coltellino e poi di essersi allontanato.



I Poliziotti si sono messi subito alla ricerca dell’uomo e lo hanno rintracciato e portato in Questura per gli accertamenti del caso.

Al termine, l’uomo, classe 1980, che aveva aggredito il richiedente, e lo aveva fatto per motivi di gelosia, è stato arrestato per il reato di lesioni e violazione di domicilio e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Bastone e coltellino sequestrati.