Ancona, minaccia di tagliarsi le vene: intervengono le Volanti

Il giovane già in passato aveva minacciato intenti autolesionistici e appariva visibilmente scosso. Gli operatori hanno fatto giungere sul posto il 118

ANCONA – Nel corso della notte personale della Squadra Volante veniva inviato dalla Sala Operativa della Questura presso il parco di Pietralacroce in quanto un utente segnalava di volersi tagliare le vene.

Giunti celermente sul posto, gli agenti individuavano il richiedente, un ragazzo italiano di 22 anni, in compagnia della madre. Il giovane, che già in passato aveva minacciato intenti autolesionistici, appariva visibilmente scosso ed aveva una escoriazione al dito indice della mano destra con lieve fuoriuscita di sostanza ematica.

Il ragazzo, che si esprimeva a fatica, riferiva di aver chiamato i soccorsi in quanto era in preda ad una crisi depressiva molto forte e aveva paura di compiere un insano gesto. La madre del ragazzo asseriva che lo stesso soffre di depressione, specificando che si erano organizzati per iniziare un periodo di terapia adeguato allo stato del giovane.

Considerate le circostanze, gli operatori facevano giungere in loco personale del 118 che provvedeva ad accompagnare il ragazzo presso il locale nosocomio al fine di effettuare una visita psichiatrica.