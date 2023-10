Ancona, minaccia la ex che era andata a trovare un amico: arrestato un 60enne

ANCONA – Minaccia la ex, che si barrica in auto spaventata e chiama la polizia. Lui, un 60enne, già colpito dal divieto di avvicinamento alla donna, è stato arrestato. Ora è in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.

Nella notte, la polizia è intervenuta in via De Gasperi ad Ancona, dietro la segnalazione di una donna, italiana, che si trovava lì per incontrare un amico. A un certo punto, si è imbattuta nel suo ex, anche lui lì. Una volta raggiunta la donna, l’uomo ha cominciato a minacciarla e lei, spaventata, si è chiusa in macchina, in attesa dell’arrivo della polizia. Agli agenti la donna ha riferito di aver avuto una relazione con quell’uomo, troncata per via degli atteggiamenti violenti di lui. In seguito alla denuncia sporta dalla donna, era stato emesso nei confronti dell’ex compagno il provvedimento del divieto di avvicinamento alla persona offesa e in particolare alla sua abitazione, al luogo di lavoro e ad altri luoghi da lei abitualmente frequentati. Provvedimento che l’uomo era ben conscio di aver violato, presentandosi lì.

L’uomo, con a carico altri precedenti per reati contro la persona, è stato denunciato. Gli agenti hanno poi proceduto all’arresto del 60enne in fragranza di reato, ora in attesa dell’udienza di convalida. La polizia, da sempre presente accanto alle vittime, ricorda alle stesse che è possibile rompere la catena dei soprusi, della limitazione della libertà individuale, della sopraffazione psicologica, semplicemente chiedendo aiuto.

Il questore di Ancona Cesare Capocasa: «Noi ci siamo sempre. Il ruolo decisivo ora spetta alla comunità: tanto più una donna si sentirà protetta nel contesto in cui vive, tanto più capirà che uno schiaffo, un’offesa ricevuta, una minaccia sono solo i prodromi, che la denuncia non è un atto di cui vergognarsi, ma la giusta efficace soluzione a una spirale di violenza o di persecuzione subita».