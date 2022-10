Ancona, minacce, commenti volgari e appostamenti: nei guai per stalking un 60enne

ANCONA – Ancora un ammonimento per stalking, firmato dal questore Capocasa, su istruttoria della Divisione Anticrimine. Il provvedimento è stato notificato nei giorni scorsi ad un cittadino algerino, senza fissa dimora, ma ormai stanziale nel capoluogo anconetano.

Il provvedimento si è reso necessario in quanto il sessantenne, cominciava ad assumere nei riguardi di una donna, un’italiana di circa 30 anni, comportamenti molesti, quali appostamenti, minacce, commenti volgari, offese gratuite, sia per strada, che in prossimità del luogo di lavoro e di residenza.

Il continuo perdurare di questi comportamenti ha indotto la donna, residente ad Ancona, a rivolgersi alle forze dell’ordine per ottenere un provvedimento di cessazione delle condotte ossessive.

Al termine dell’attività istruttoria, il Questore di Ancona, Cesare Capocasa, ha emesso lo scorso 26 novembre il provvedimento dell’ammonimento (ex art. 8 della Lex n.38/2009), intimando allo stalker di interrompere ogni tipo di contatto e condotta lesiva.

Si rammenta che, come pure viene esplicitamente comunicato al destinatario della misura all’atto della notifica, qualora un soggetto già ammonito continui a vessare la parte lesa, la condotta diventa perseguibile dall’Ufficio di Polizia, senza che occorra una specifica querela della vittima. L’algerino nel tardo pomeriggio di ieri 27 ottobre si è ripresentato nell’esercizio commerciale dove la donna lavora; i poliziotti delle volanti così hanno proceduto all’arresto del cittadino extracomunitario per stalking aggravato.

Per questo motivo la polizia di Stato ricorda che «la misura di prevenzione, nota come “Ammonimento del Questore”, costituisce un efficace deterrente volto a contrastare il fenomeno dello stalking, prima che degeneri e si concretizzi in azioni aggressive, sia di tipo fisico che di tipo psicologico».

Dal mese di gennaio del 2022 sono già 19 gli ammonimenti emessi dal Questore di Ancona, su istruttoria della Divisione Anticrimine, diretta dal vice questore Marina Pepe.