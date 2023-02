Ancona, minacce e appostamenti all’attuale compagna dell’ex marito: 2 donne nei guai per stalking

I due ammonimenti per condotte persecutorie sono stati firmati dal questore Capocasa

ANCONA – Ancora due ammonimenti per condotte persecutorie, firmati dal Questore Capocasa, su istruttoria della Divisione Anticrimine, notificati nei giorni scorsi a due donne, residenti nel capoluogo anconetano.

Il provvedimento si è reso necessario in quanto le due donne, rispettivamente l’ex moglie e la di lei madre, hanno cominciato a molestare pesantemente, con minacce, messaggi, appostamenti, l’attuale compagna dell’ex marito di una delle due, attualmente anche in stato di gravidanza.

Il continuo perdurare di questi comportamenti ha indotto la donna, anch’essa residente nel capoluogo, a rivolgersi alle forze dell’ordine per ottenere un provvedimento di cessazione delle condotte di stalking, che l’avevano fortemente provata, costringendola a cambiare abitudini e a temere per la sua incolumità e quella del figlio che porta in grembo.

Al termine dell’attività istruttoria, il Questore di Ancona, Cesare Capocasa, ha emesso i provvedimenti di Ammonimento ex art. 8 della Lex n.38/2009, intimando alle donne di interrompere ogni tipo di contatto e condotta lesiva contro la richiedente.

La misura di prevenzione, nota come “Ammonimento del Questore”, costituisce un efficace deterrente volto a contrastare il fenomeno dello stalking, prima che degeneri e si concretizzi in azioni aggressive, sia di tipo fisico che di tipo psicologico.