Migranti, oggi la geo Barents ad Ancona

ANCONA – Oggi – 15 giugno – la Geo Barents sarà ad Ancona con 38 naufraghi a bordo. L’attracco della nave umanitaria di Medici Senza Frontiere al porto del capoluogo marchigiano era previsto per il pomeriggio ma è fresco di comunicazione da parte della Prefettura il probabile anticipo alle 13,30. Le operazioni di sbarco dovrebbero prendere avvio circa un’ora dopo.

Per la Geo Barents quello di oggi è il terzo sbarco ad Ancona, il primo avvenne a gennaio quando trasportò 78 migranti e poi di nuovo a febbraio quando a bordo ne aveva 48. Tra i 38 naufraghi a bordo al momento risulta un minore non accompagnato.

I migranti, salvati in acque internazionali, sarebbero tutti uomini provenienti da Marocco e Bangladesh. I moduli per l’accoglienza sono già pronti in banchina 22. La Prefettura di Ancona ha confermato il sistema di accoglienza già rodato in occasione dei precedenti sbarchi.

Sarà il ministero dell’Interno a definire la destinazione dei migranti, se resteranno nelle Marche o se saranno trasferiti in altre regioni, ma la Prefettura di Ancona ha fatto sapere che nelle strutture di accoglienza delle Marche ci sono posti disponibili e la Prefettura si è anche organizzata per l’accoglienza del minore.