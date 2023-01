Migranti in arrivo ad Ancona, Mancinelli: «Non dovremmo avere particolari criticità. Destinazioni definite dal Ministero»

ANCONA – «In relazione allo sbarco e alle operazioni di sbarco, ovviamente bisogna essere sempre attenti a tutte le possibili variabili che possono intervenire, però mi sento di dire che per le notizie che la Prefettura stessa ci ha confermato e che il Prefetto (Darco Pellos, ndr) ha formalmente dichiarato, credo che non dovremmo avere particolari criticità». Lo dice la sindaca di Ancona Valeria Mancinelli in vista dello sbarco al porto del capoluogo marchigiano dei 110 migranti a bordo delle navi umanitarie Ocean Viking e Geo Barents il cui arrivo è atteso tra domani 10 e giovedì 12 gennaio.

Valeria Mancinelli

I naufraghi, 37 a bordo della Ocean Viking della Mediterranee e 73 a bordo della Geo Barents di Medici Senza Frontiere, erano stati salvati al largo della Libia. La Protezione civile regionale sta predisponendo un’area di prima accoglienza, per il censimento e gli accertamenti sanitari, presso la banchina 22 dello scalo dorico.

«Ad oggi le notizie che abbiamo – puntualizza Mancinelli – sono quelle già date dal Prefetto di Ancona e cioè che le due navi arriveranno una domani nel tardo pomeriggio verso le 19 e l’altra dopo domani alle 11 circa della mattina. Per le operazioni di sbarco, di prima accoglienza, di identificazione, di accertamento sanitario, eccetera, tutte le operazioni che si svolgeranno a bordo delle navi e sulla banchina destinata, cioè la banchina 22 del porto, sono in corso di organizzazione e di realizzazione a cura e sotto la direzione del Ministero degli Interni attraverso la Prefettura di Ancona».

«Sul dopo – aggiunge la sindaca di Ancona -, su dove verranno poi destinate queste persone che sbarcheranno al porto di Ancona siamo in attesa di notizie, come diceva lo stesso prefetto, perché la destinazione di queste persone nell’ambito del sistema di accoglienza nazionale, che è di diverse strutture presenti sul territorio nazionale, spetta al Ministero degli Interni, cioè al Governo, che lo comunicherà attraverso la Prefettura».

L’assessore Aguzzi al porto di Ancona

L’assessore della Regione Marche alla Protezione civile, Stefano Aguzzi, questa mattina si è recato in sopralluogo al porto di Ancona, alla banchina 22 dove la Protezione Civile regionale insieme ai volontari «sta allestendo l’hotspot che accoglierà nei prossimi giorni i 110 migranti». «Abbiamo risposto positivamente alla richiesta della Prefettura di Ancona nel dare supporto logistico per allestire l’area dove verranno accolti e controllati i migranti – dice Aguzzi -. Questa mattina ho voluto fare un sopralluogo per controllare lo stato dei lavori. Un ringraziamento al Dipartimento di Protezione Civile Regionale e a tutti i volontari che non si risparmiano mai».